Индекс деловой активности малого и среднего предпринимательства (МСП) RSBI в августе увеличился до 50,4 пункта по сравнению с 50 пунктами в июле. Об этом пишет «Коммерсантъ». Превышение порога в 50 пунктов указывает на рост активности, однако минимальный прирост отражает сохранение стагнации в бизнес-настроениях.

Индекс RSBI — это показатель деловой активности малого и среднего бизнеса России, который ежемесячно измеряется банком ПСБ, «Опорой России» и аналитическим центром НАФИ.

В разрезе по размерам бизнеса снижение индекса зафиксировано лишь в сегменте среднего предпринимательства — до 51,2 пункта (минус 2,1 пункта). У микро- и малого бизнеса отмечен небольшой подъем — до 48 и 53 пунктов (плюс 0,6 и 0,9 пунктов соответственно).

Положительную динамику общему показателю придала компонента кредитования, чему способствовало снижение ключевой ставки Банка России. Этот индикатор достиг годового максимума в 59 пунктов (плюс 3 пункта), а доля одобренных заявок на кредиты среди предпринимателей выросла с 51% до 68%, что стало самым быстрым приростом за девять месяцев.

В то же время другие показатели демонстрируют негативные тенденции. Показатель продаж остается в зоне глубокого спада на минимальном уровне за два года: доля пессимистов среди респондентов (26%, плюс 4 п. п.) впервые с начала года превысила число оптимистов (25%, минус 2 п. п.).

Инвестиционная активность снизилась до минимума с конца 2020 года — 53 пункта (минус 0,4 пункта), с планами на наращивание вложений у 16% опрошенных (минус 2 п. п.), что является худшим значением с конца 2018 года.

Доля тех, кто намерен сокращать инвестиции, выросла до 10% (плюс 4 п. п., максимум с середины 2021 года). Удовлетворенность кадровой ситуацией сохранилась на историческом минимуме в 49,1 пункта.

«Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства находится в состоянии неопределенности четвертый месяц», — отметил старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов. По его словам, предприниматели опасаются текущей экономической конъюнктуры и высоких кредитных ставок, поэтому дают осторожные оценки условиям ведения бизнеса в ближайшей перспективе.