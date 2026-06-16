Рост числа ночевок бизнес-туристов в российских отелях все чаще совпадает с отраслевой специализацией регионов. По сути, карта деловой мобильности сегодня отражает структуру экономической активности страны, отмечают в компании «Аэроклуб» по результатам проведенного исследования.

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Исследование охватывает более 15 тыс. объектов размещения в 1,7 тыс. городах России, что дало экспертам возможность оценить, насколько отели и гостиницы в разных регионах соответствуют потребностям делового туризма.

Наиболее заметная динамика зафиксирована на Дальнем Востоке. В Хабаровске число ночей бизнес-туристов выросло на 105%, город поднялся с 28-го на 15-е место по объему делового размещения. В Свободном рост составил 51%. По данным компании, в Хабаровске основной вклад внесли компании оптовой и розничной торговли, а в Свободном — нефтегазовая промышленность и энергетика.

Схожие процессы наблюдаются и в других регионах. В Воронеже количество ночей увеличилось на 39%, драйвером стал агропромышленный комплекс. В Уфе рост составил 25%, при этом заметный вклад в развитие делового сегмента туризма внесли компании торговли, город поднялся с 18-го на 12-е место по объему размещения бизнес-путешественников. В Калининграде рост на 23% обеспечили ретейл, товары общего потребления (FMCG) и ИТ-компании. В Кемерове показатель увеличился на 18% за счет сразу нескольких отраслей — того же ретейла, а также FMCG, промышленности и фармацевтики. В Нижнекамске рост составил 10%, при этом город поднялся с 12-го на 8-е место, что отражает устойчивую активность нефтегазового сектора и энергетики.

Город Рост Главный драйвер Хабаровск +105% торговля Свободный +51% нефтегаз и энергетика Воронеж +39% АПК Уфа +25% торговля Калининград +23% ретейл, FMCG, ИТ Кемерово +18% ретейл, FMCG, фарма Нижнекамск +10% нефтегаз и энергетика

«Если посмотреть на города, которые показали наиболее заметную динамику по числу ночей, проведенных бизнес-туристами, становится видно, что за ростом стоят разные отрасли экономики. По сути, карта делового туризма сегодня повторяет карту экономической активности страны», — отмечает управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

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Эксперты отмечают, что деловая мобильность становится более распределенной: если раньше основная концентрация командировок приходилась на крупнейшие деловые центры, то сегодня все более заметную роль играют региональные города.

При этом рост делового спроса в ряде регионов опережает развитие гостиничной инфраструктуры. Это усиливает значение качества сервиса и пользовательских оценок, которые становятся важным фактором выбора отелей для корпоративных клиентов.

По данным платформы TIME (сервис управления деловыми поездками компании «Аэроклуб»), средняя оценка объектов размещения для деловых поездок составила 8,26 балла, однако отдельной зоной для развития остается питание — 7,65 балла против общего среднего уровня. Для командированных сотрудников это напрямую влияет на качество поездки, особенно при плотном графике встреч.

В компании также отмечают, что компании пока не переходят к массовому сокращению расходов на командировки. Бизнес становится более рациональным в выборе отелей и чаще оценивает размещение через соотношение цены и качества, а не формальную звездность.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса командировки становятся не только статьей расходов, но и своеобразным экономическим барометром. Рост числа деловых поездок в Хабаровск, Воронеж, Калининград или Свободный показывает, где сегодня концентрируются инвестиции, строятся новые проекты и появляются новые рынки сбыта. Для малого и среднего бизнеса такие сигналы могут быть полезны при выборе регионов для экспансии, поиска партнеров или запуска новых направлений.

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