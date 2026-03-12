В зимнем сезоне 2025/26 годов командированные россияне оставили на 14% больше бронирований, чем годом ранее. Однако темпы прироста замедлились в два раза — прошлой зимой они были почти вдвое выше. Участники рынка объясняют это тем, что корпоративные клиенты все активнее пересматривают свои расходы и ищут способы сэкономить на командировках.

За первые три месяца зимы (декабрь–февраль) количество бронирований отелей бизнес-путешественниками выросло на 14% год к году, подсчитали эксперты сервиса «Островок». Год назад темпы роста за аналогичный период были более чем вдвое выше и составляли 30%.

Тенденция к замедлению подтверждается и другими игроками рынка. Аналитики сервиса для корпоративных клиентов «OneTwoTrip для бизнеса» отмечают, что этой зимой спрос на служебные поездки застыл на уровне прошлого года. Год назад картина была иной: компания отчитывалась о росте на 29% по России и на 44% за границу.

Представители платформы «Ракета» отметили, что в прошедшем зимнем сезоне корпоративные поездки сократились на 5% относительно прошлогодних показателей. Основной спад пришелся на внутрироссийские направления, тогда как спрос на зарубежные командировки, наоборот, подскочил на 22%.

В компании «Аэроклуб» также указывают, что в зимний период количество авиаперелетов бизнес-пассажиров по России сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом. На зарубежных направлениях падение оказалось менее значительным и составило 9%.

В компании Trivio сообщили, что бизнес проявляет растущий интерес к оптимизации трат в сфере делового туризма и мероприятий. Главным образом компании пытаются экономить на участии в профессиональных встречах и конференциях. Причина — подорожание услуг, спровоцированное ростом издержек и инфляционными ожиданиями предпринимателей. Согласно статистике платформы «Ракета», средняя стоимость одной служебной поездки в зимний период выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В «Аэроклубе» также отмечают, что компании все чаще стараются решать в рамках одной командировки сразу несколько рабочих задач. В «Ракете» считают, что такой подход приводит к сокращению числа регулярных, рутинных поездок. При этом бизнес все активнее взаимодействует с зарубежными рынками, что поддерживает спрос на международные поездки.

Пересмотр тревел-политики — не единственный инструмент экономии. В компании «Випсервис» отмечают, что бизнес нередко снижает расходы, размещая сотрудников в гостиницах более низкой категории, что позволяет сократить затраты примерно на 3–8%.

При этом деловая мобильность для ключевых специалистов часто сохраняется. По данным «Аэроклуба», спрос на авиабилеты бизнес-класса со стороны корпоративных клиентов сейчас сокращается менее заметно, чем рынок деловых поездок в целом.

В «Аэроклубе» также отмечают, что минувшей зимой сотрудники ИТ-холдингов и телекоммуникационных компаний чаще других выезжали за рубеж, однако общее число приобретенных для них билетов сократилось на 44% год к году. В то же время со стороны фармацевтических компаний спрос, напротив, увеличился на 40%.

По данным сервиса «Островок Командировки», наиболее популярными зарубежными направлениями для деловых поездок минувшей зимой стали Китай, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан, Турция, Узбекистан, Италия, Франция, Таиланд и Киргизия. В «OneTwoTrip для бизнеса» также отмечают заметный рост интереса к командировкам в Южную Корею, Грузию и Таджикистан.

Внутри России основной поток бронирований пришелся на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Краснодар — следует из статистики «Островок Командировки».

