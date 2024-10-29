Delta Air Lines недавно подала иск против CrowdStrike в штате Джорджия, обвинив поставщика программного обеспечения безопасности в нарушении контракта и халатности после сбоя в июле, который вывел из строя миллионы компьютеров и привел к отмене 7 тыс. рейсов, сообщает CNBC.

Другие авиакомпании восстановились быстрее, чем базирующаяся в Атланте Delta, которая заявила, что инцидент снизил доходы на $380 млн и принес $170 млн убытков. Ошибочное обновление программного обеспечения затронуло компьютеры под управлением операционной системы Windows от Microsoft.

Через несколько дней после сбоя Delta наняла адвоката Дэвида Бойса из юридической фирмы Boies Schiller Flexner, чтобы взыскать ущерб с CrowdStrike и Microsoft. Компания потребовала возместить убытки, а также судебные издержки и штрафные санкции.

«CrowdStrike вызвала глобальную катастрофу, потому что она срезала углы, использовала короткие пути и обходила те самые процессы тестирования и сертификации, которые рекламировала, ради собственной выгоды и прибыли», — говорится в жалобе Delta.

По словам представителей компании, если бы CrowdStrike протестировала неисправное обновление хотя бы на одном компьютере перед развертыванием, компьютер бы вышел из строя. Delta отключила автоматические обновления от CrowdStrike, но это обновление все равно попало на ее компьютеры, говорится в иске авиакомпании.

В компании утверждают, что программное обеспечение Falcon от CrowdStrike создало «несанкционированную дверь» в Windows, которую, по словам авиакомпании, она никогда бы не допустила. По словам генерального директора Delta Эда Бастиана, созданный хаос заслуживает полной компенсации.

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц принес извинения за инцидент, и компания обязалась изменить свою практику, чтобы предотвратить подобные случаи. В августе компания снизила прогноз на весь год из-за пакета обязательств перед клиентами, связанных с отключением.

«В то время как мы стремились достичь делового решения, которое ставит клиентов на первое место, Delta выбрала другой путь, — сообщил представитель CrowdStrike. — Претензии Delta основаны на недоказанной дезинформации, демонстрируют непонимание того, как работает современная кибербезопасность, и отражают отчаянную попытку переложить вину за медленное восстановление на неспособность модернизировать свою устаревшую ИТ-инфраструктуру».

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