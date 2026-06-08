На этой неделе предпринимателей и их сотрудников ждет одна из самых коротких рабочих недель года. Из-за Дня России, который отмечается 12 июня, россияне будут отдыхать три дня подряд, а рабочая неделя сократится до четырех дней. «Инк» собрал, как будет выглядеть график работы, что нужно учитывать работодателям и кому положены дополнительные выплаты.

Как отдыхаем в июне

В 2026 году День России выпадает на пятницу. Поэтому после рабочей недели с 8 по 11 июня сотрудников с пятидневным графиком ждут длинные выходные — 12, 13 и 14 июня.

Четверг, 11 июня, будет предпраздничным днем. По Трудовому кодексу продолжительность работы в такие дни сокращается на один час.

Для компаний с непрерывным циклом работы, магазинов, предприятий сферы услуг и других организаций, которые не могут остановить деятельность на праздники, действуют особые правила оплаты труда.

Если сотрудник работает 12 июня

День России входит в перечень нерабочих праздничных дней по ТК. Работа в этот день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Сотрудник также может выбрать другой вариант: получить обычную оплату за отработанный день и дополнительный день отдыха. В этом случае праздничная работа в повышенном размере не оплачивается.

Правило распространяется как на работников с окладом, так и на сотрудников со сдельной или почасовой оплатой труда.

Что происходит с зарплатой

Если сотрудник отдыхает 12 июня в соответствии с производственным календарем, размер его оклада не уменьшается. Наличие праздничного дня не влияет на месячную заработную плату.

Для работников, получающих оплату не по окладу, законодательство предусматривает дополнительные гарантии. Конкретный порядок компенсации обычно закрепляется во внутренних документах компании.

А если сотрудник берет отпуск?

Праздничные дни не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Например, если отпуск захватывает 12 июня, этот день не будет списан из отпускного периода. Фактически сотрудник сможет отдыхать на день дольше.

Небольшой исторический экскурс

12 июня стало праздничной датой после принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Сначала праздник официально назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Современное название — День России — закрепилось в начале 2000-х годов. Сегодня это один из основных государственных праздников страны и официальный нерабочий день.

Чек-лист для работодателя

проверить графики сменных сотрудников на 12 июня;

убедиться, что работа в праздничный день оформлена документально;

начислить оплату в повышенном размере либо предоставить дополнительный день отдыха по заявлению сотрудника;

не забыть, что 11 июня рабочий день сокращается на один час;

учитывать, что 12 июня не включается в дни ежегодного отпуска.

Для большинства компаний короткая июньская неделя означает лишь один дополнительный выходной. Но работодателям, чьи сотрудники будут работать в праздник, стоит заранее проверить графики и порядок начисления выплат, чтобы избежать вопросов от работников и трудовой инспекции.

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