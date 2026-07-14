Открыть компанию с другом оказывается проще, чем сохранить и бизнес, и отношения. По данным опроса ЮMoney среди более чем 200 предпринимателей, самозанятых и владельцев компаний, четверть участников признались, что совместный проект закончился потерей и бизнеса, и дружбы. При этом главной причиной конфликтов оказались вовсе не деньги.

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Согласно исследованию, поступившему в «Инк», 37% предпринимателей считают опыт совместного бизнеса с друзьями успешным. Еще 26% сообщили, что после закрытия компании прекратили общение с партнером, а 21% продолжают работать вместе, хотя отношения стали заметно хуже. Лишь 16% участников опроса признались, что изначально не стали бы открывать бизнес с друзьями.

Главной причиной конфликтов предприниматели назвали неспособность разделить дружеские и рабочие отношения — так ответили 22% респондентов. Еще 21% столкнулись с тем, что один из партнеров вкладывался в дело больше другого. Финансовые разногласия оказались лишь на третьем месте: их назвали причиной разрыва всего 3% участников исследования.

При этом большинство бизнесменов признают, что заранее не обсуждают правила совместной работы. Лишь часть респондентов договаривается о распределении обязанностей, порядке принятия решений, размере вложений или условиях выхода одного из партнеров из бизнеса.

По словам Лилии Самохиной, юриста, специалиста по финансовому праву, именно отсутствие таких договоренностей чаще всего и становится причиной будущих конфликтов.

«Самые распространенные ошибки — устные договоренности о том, кто за что отвечает и сколько вкладывает в бизнес, отсутствие заранее согласованного порядка действий при убытках и нежелание обсуждать выход одного из участников еще до начала совместной работы. Именно эти вопросы стоит решить до регистрации компании», — отмечает эксперт.

Юрист также рекомендует не ограничиваться типовыми документами. Если бизнес создается в форме ООО, порядок работы партнеров лучше заранее закрепить в договоре об учреждении общества, уставе, а при необходимости — и в корпоративном договоре, предусмотрев не только обычные рабочие ситуации, но и действия при возникновении споров или желании одного из участников выйти из проекта.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает, что большинство конфликтов между партнерами возникают не из-за нехватки денег, а из-за отсутствия заранее согласованных правил. Для предпринимателей это означает, что обсуждать стоит не только идею будущего бизнеса, но и неприятные сценарии: кто принимает окончательное решение, что делать при убытках, как распределяются дополнительные вложения и каким образом один из партнеров сможет выйти из компании. Такие договоренности могут показаться излишними на старте, но именно они часто позволяют сохранить и бизнес, и отношения, если проект пойдет не по плану.

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