Питер Аттиа несколько лет экспериментировал с методами замедления старения на себе: голодал по десять дней, принимал метформин и рапамицин. Но со временем пересмотрел свои убеждения. О том, почему даже специалистам по долголетию приходится отказываться от модных практик, врач рассказал на форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Питер Аттиа — один из известных популяризаторов превентивной медицины и здорового долголетия. Он основал медицинскую компанию Early Medical, написал книгу Outlive («Жить дольше») и много лет изучает, как не просто увеличить продолжительность жизни, но и сохранить физическое и ментальное здоровье до глубокой старости.

Однако некоторые методы, которые сам врач когда-то считал перспективными, теперь остались в прошлом. На выступлении в рамках форума «Культура. Медиа. Цифра» Аттиа рассказал о трех практиках, от которых отказался после личных экспериментов и пересмотра научных данных.

Многодневное голодание: минус девять килограммов мышц

Когда-то Аттиа был убежденным сторонником продолжительного водного голодания. Раз в три месяца он устраивал себе семи- или десятидневный отказ от еды, а в остальные месяцы практиковал трехдневные голодания. В общей сложности набиралось около 60 дней без пищи в год.

Врач рассчитывал, что такая практика поможет организму избавляться от поврежденных клеток и перерабатывать их. Этот процесс связан с аутофагией — механизмом клеточного обновления, который активно изучают в контексте старения.

Но у эксперимента обнаружилась существенная цена. За три года Аттиа потерял около 20 фунтов мышечной массы — это примерно девять килограммов. И даже попытки сохранить мышцы не помогли избежать потерь.

В итоге врач решил, что потенциальная польза не компенсирует ущерб. Теперь он не практикует голодание.

При этом Аттиа не утверждает, что длительный отказ от еды бесполезен абсолютно для всех. Он допускает, что в отдельных случаях такой подход может быть оправдан. Но для себя и большинства людей считает его не лучшим инструментом.

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Метформин: препарат от диабета не обязательно продлевает жизнь здоровым людям

Второй эксперимент Аттиа связан с метформином — препаратом, который обычно назначают людям с сахарным диабетом второго типа.

Около 15 лет назад врач начал принимать его в надежде снизить риск возрастных заболеваний, в том числе онкологических.

Поводом стало исследование, согласно которому у людей с диабетом, принимавших метформин, наблюдался более низкий уровень заболеваемости раком, чем у тех, кто не использовал препарат. Результат выглядел особенно любопытным, поскольку сам диабет обычно связан с повышенным риском ряда заболеваний.

Однако последующие исследования не подтвердили первоначальные выводы. Аттиа пришел к заключению, что ранняя работа могла содержать методологические ошибки, а полученные результаты нельзя автоматически переносить на людей без диабета. В результате врач отказался от метформина как средства профилактики старения.

При этом он подчеркнул: препарат остается эффективным и важным лекарством для пациентов, которым он действительно показан, например при инсулинорезистентности. Вопрос не в том, плохой ли это препарат, а в том, есть ли основания принимать его здоровому человеку ради потенциального продления жизни.

Рапамицин: успехи на мышах еще не означают успеха у людей

Еще один препарат, который Аттиа принимал около пяти лет, — рапамицин. Это вещество привлекло внимание исследователей долголетия благодаря результатам экспериментов на животных и других модельных организмах.

Рапамицин продемонстрировал способность увеличивать продолжительность жизни у мышей, а также у некоторых других модельных организмов — дрожжей, червей и мух.

Аттиа предполагал, что препарат может оказывать сходное воздействие и на человека. Но со временем стал осторожнее относиться к этой гипотезе.

Главная проблема заключается в том, что убедительных данных о продлении жизни людей с помощью рапамицина пока нет. Врач также обратил внимание на потенциальные побочные эффекты и сомнения в том, насколько существенной может оказаться польза для человека.

В итоге он прекратил принимать препарат и пересмотрел свои рекомендации пациентам. Теперь Аттиа не советует использовать рапамицин вне отдельных, строго определенных медицинских обстоятельств.

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Не количество процедур, а качество жизни

Главный вывод Аттиа состоит не в том, что нужно отказаться от всех экспериментов с собственным здоровьем. Скорее, он предлагает не путать перспективную научную гипотезу с доказанным способом продления жизни.

Врач напоминает, что долголетие складывается из двух составляющих: lifespan — общей продолжительности жизни — и healthspan, то есть количества лет, прожитых в хорошем состоянии здоровья.

По его словам, большинство людей проводят последние 10−12 лет жизни в состоянии сниженного качества здоровья: с ограничениями физической активности, ухудшением когнитивных функций и невозможностью заниматься привычными делами.

Поэтому вместо погони за экспериментальными препаратами и экстремальными практиками Аттиа предлагает сосредоточиться на более фундаментальных вещах: физической форме, достаточной мышечной массе, качественном сне, сбалансированном питании и контроле потребления алкоголя.

Врач также признался, что сам не считает обязательным постоянное использование фитнес-браслетов и других носимых устройств. Если человек уже понимает, сколько двигается и насколько хорошо спит, гаджет может не дать ему дополнительной пользы, а иногда даже стать источником тревоги.

Возможно, самое важное признание Аттиа заключается именно в готовности менять собственные взгляды. Даже если ты годами следовал определенной практике и рекомендовал ее другим, новые данные могут заставить тебя пересмотреть решение. В вопросах долголетия, считает врач, убеждения должны оставаться открытыми для пересмотра.

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