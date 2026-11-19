Американский health-tech-стартап Hone Health привлек $228 млн финансирования. Среди инвесторов — MarcyPen Capital Partners, инвестиционная компания, одним из сооснователей которой является рэпер Jay-Z, и Kinship Ventures, основанная актрисой Гвинет Пэлтроу совместно с предпринимательницей Модж Махдара. При этом Пэлтроу не только инвестирует в проект, но и сама пользуется услугами стартапа.

Pablo Merchan Montes, Unsplash

История Hone Health началась в 2020 году. Основатель компании Саад Алам столкнулся с депрессией и набором веса, несмотря на правильное питание, полноценный сон и регулярные занятия спортом. После нескольких месяцев консультаций с эндокринологами, урологами и кардиологами врачи обнаружили у него низкий уровень тестостерона. Этот опыт подтолкнул предпринимателя к созданию онлайн-клиники, которая помогала мужчинам выявлять и корректировать гормональные нарушения.

За шесть лет компания расширила направление работы и превратилась в платформу персонализированной медицины и долголетия. Сегодня Hone Health предлагает диагностические обследования, консультации врачей и индивидуальные программы, направленные на поддержание здоровья и профилактику заболеваний.

Однако все привлеченные $228 млн нельзя назвать классическими венчурными инвестициями. Финансирование состоит из двух частей. Первые $28 млн — акционерные инвестиции в рамках расширения раунда Series A, который возглавила MarcyPen Capital Partners. Еще $200 млн предоставляет General Catalyst Customer Value Fund в рамках специальной модели финансирования роста. Фонд покрывает значительную часть расходов компании на привлечение новых клиентов, а Hone Health возвращает средства из доходов, которые приносят эти клиенты, с учетом процентов.

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По словам Алама, компания может ежемесячно запрашивать у фонда до $10 млн на привлечение пациентов. При этом соглашение не предусматривает права регресса к компании и не содержит ограничений, препятствующих привлечению других инвестиций.

После сделки общий объем акционерного финансирования Hone Health достиг $65 млн. Помимо MarcyPen, в акционерном раунде приняли участие Kinship Ventures, Pentland Ventures, Hanwha, Gannet Capital, Humbition, Comma Capital и ID Ventures.

Среди частных инвесторов — участники группы Jonas Brothers (Ник, Джо и Кевин Джонас), певица Келли Роуленд, актер Марчелло Эрнандес, футболист НФЛ Брэкстон Берриос, а также предприниматели Дэвид Грутман, Джейсон Страусс и Ноа Тепперберг.

Гвинет Пэлтроу рассказала, что сама проходила обследования в Hone Health и начала следовать разработанной для нее медицинской программе. По ее словам, анализы выявили нарушения гормонального баланса и особенности состава кишечных бактерий. После начала программы актриса отметила значительное улучшение самочувствия. В стартап она инвестировала через Kinship Ventures, которую основала вместе с Модж Махдара.

Основную часть акционерных инвестиций Hone Health планирует направить на развитие искусственного интеллекта. Компания хочет создать технологию, которая позволит врачам объединять результаты анализов, историю болезни, симптомы, принимаемые препараты и другие медицинские данные пациента. Это поможет специалистам оценивать состояние здоровья человека комплексно и подбирать более точные индивидуальные рекомендации.

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Кроме того, Hone Health собирается расширить медицинские направления. Среди приоритетов — метаболическое здоровье, синдром поликистозных яичников, воспалительные процессы и иммунитет. Компания также планирует интегрировать дополнительные диагностические инструменты, включая МРТ всего тела, DEXA-сканирование, КТ-ангиографию коронарных артерий и анализ микробиома кишечника.

Еще одно направление развития — программа пептидной терапии под наблюдением врачей. Кроме того, стартап намерен развивать инфраструктуру клинических исследований, чтобы оценивать эффективность различных методов лечения на основе данных пациентов.

По словам Алама, в прошлом году регулярная годовая выручка компании превысила $100 млн. С момента основания Hone Health оказала медицинскую помощь примерно 200 тысячам пациентов.

Параллельно с привлечением финансирования компания объявила о публичном запуске Hone Black — премиальной программы медицинского сопровождения. До этого около года она работала в закрытом режиме и обслуживала небольшую группу известных и состоятельных клиентов.

Программа включает анализ более 1 600 показателей здоровья и постоянное сопровождение персональной командой врачей. В зависимости от потребностей пациента могут использоваться рецептурные препараты, добавки, пептидная терапия, рекомендации по образу жизни, а также экзосомная и стволовая терапия. Основатель рассматривает Hone Black как площадку для тестирования новых подходов к медицине долголетия, которые в дальнейшем могут стать доступными и обычным клиентам компании.

В долгосрочной перспективе Саад Алам хочет превратить Hone Health в полноценную исследовательскую платформу. Компания стала первым бизнесом его материнской структуры Time Therapeutics. Предприниматель планирует выстроить модель из трех этапов: сначала создать крупную онлайн-клинику, затем использовать ее пациентскую базу для проведения дистанционных клинических испытаний, а после — сотрудничать с фармацевтическими компаниями и исследовательскими центрами, чтобы ускорять разработку и вывод новых препаратов на рынок.

Таким образом, Hone Health намерена выйти за пределы цифровой медицины и объединить в рамках одной платформы диагностику, лечение, анализ медицинских данных и разработку новых терапевтических решений.

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