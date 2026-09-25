В строительной отрасли стало больше компаний, оказавшихся на грани банкротства. За три месяца число банкротных дел выросло с 1089 до 1454, а по сравнению с прошлым годом — на 41%, следует из данных «Контур. Фокуса», основанных на официальной статистике по ОКВЭД.

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Сильнее всего проблемы затронули региональных игроков. В процедуры банкротства попали застройщики и подрядчики из Казани, Челябинска, Сургута, Перми, Красноярска и Новосибирска. Среди них «Строительная компания «Ак Барс», СЗ «Высота», СЗ «Салаир», «Звезда-2013», КДСК и «Авангардстрой».

Одновременно строительные компании сталкиваются со снижением спроса и сокращением числа заказов. Президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко говорит о падении инвестиционной активности до 10% и сокращении бюджетного строительства. Продажи жилья в отдельных регионах, по его оценке, просели на 30−50% и более. Расходы бизнеса при этом остаются высокими — компаниям приходится обслуживать кредиты, выплачивать зарплаты и налоги и выполнять уже заключенные контракты.

На рынке жилья появились и другие признаки замедления. 22 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что ввод жилья в годовом выражении сократился на 14%, причем основное падение пришлось на индивидуальное строительство. Минстрой также называл регионы, где выполнение планов по вводу жилья оказалось под угрозой. Самые длительные задержки по отдельным проектам фиксируются в Ивановской области — до 40,9 месяца, Ямало-Ненецком автономном округе — 28,4 месяца и Владимирской области — 24 месяца.

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Эксперты пока не считают происходящее массовым кризисом застройщиков. Управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин считает, что рынок прежде всего покидают компании, которые не смогли обеспечить проекты достаточным финансированием. Их положение дополнительно ухудшают рост стоимости строительства и накопившиеся неустойки за нарушение сроков сдачи. Общий объем таких требований оценивается примерно в 100 млрд рублей.

В «Метриум» обращают внимание на то, какие компании чаще оказываются в процедурах банкротства. По словам коммерческого директора Дмитрия Проскурина, среди проблемных участников рынка много небольших региональных застройщиков и компаний, создававшихся под отдельные проекты. Однако рост числа банкротств сам по себе еще не означает, что покупатели квартир останутся без жилья — после введения проектного финансирования деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах и не поступают застройщику напрямую до выполнения установленных условий.

Одной из главных проблем для отрасли остается дорогое заемное финансирование. Основатель GMK и соучредитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Сергей Разуваев отмечает, что высокая ставка увеличивает стоимость проектов, а ошибки в финансовой модели в таких условиях быстрее приводят компании к серьезным проблемам. Проскурин считает, что заметное восстановление активности возможно при снижении ключевой ставки до 10–11%. Пока сочетание дорогих кредитов и слабого спроса сдерживает запуск новых проектов и сильнее всего бьет по наиболее уязвимым игрокам рынка.

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