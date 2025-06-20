Больше четверти российских компаний готовы принимать на работу несовершеннолетних соискателей, свидетельствует совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». В 36% случаев основным мотивом для руководителей становится предоставление трудового опыта детям своих сотрудников.

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Каждый пятый работодатель (21%) рассматривает такой найм как инструмент формирования лояльности – они рассчитывают, что молодые специалисты вернутся в компанию после получения образования.

Столько же респондентов (21%) привлекают подростков на линейные должности, отмечая их ключевое преимущество – цифровую грамотность (14% ответов).

Только 7% организаций готовы предлагать несовершеннолетним временную занятость, включая сезонные работы. При этом большинство компаний пока не рассматривают возможность трудоустройства подростков.

Основными барьерами респонденты назвали отсутствие подходящих вакансий (70%), несоответствие условий труда (23%) и опасения юридических рисков (7%).

Абсолютных данных в результатах исследования не приведено, но аналитики пришли к выводу о постепенном изменении отношения бизнеса к молодежному трудоустройству, хотя значительная часть рынка труда сохраняет осторожность в этом вопросе.

В тоже время 73% россиян убеждены, что подросткам стоит подрабатывать во время летних каникул. Как показал опрос 3,5 тыс. пользователей, главными преимуществами такой практики респонденты считают развитие самостоятельности (78%) и ответственности (73%).