Девелоперская группа «Самолет» запускает программу по выкупу своих облигаций объемом до 10 млрд руб. Их держатели могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года.

Девелопер сообщил о старте программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15. На ее реализацию компания планирует направить до 10 млрд руб.

В период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу. «Самолет» планирует определить цену выкупа до 4 февраля. Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступает ПАО «Совкомбанк».

Финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубичная отметила, что запуск данной оферты демонстрирует проактивный подход компании к управлению своими обязательствами и будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки.

По данным единого ресурса застройщиков, группа «Самолет» возводит 5,2 млн кв. м жилья, являясь первым в России девелопером по текущему объему строительства.

Напомним, что в декабре 2024 года группа «Самолет» анонсировала запуск закрытого паевого фонда недвижимости, который будет включать готовые квартиры и апартаменты для аренды. Это поможет преодолеть дефицит качественного арендного жилья и увеличение арендных ставок на рынке Москвы.