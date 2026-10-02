Доля коммерческих помещений в новых жилых проектах городов-миллионников без учета Москвы выросла с 3,5% в 2021 году до 8% в проектах, которые планируется ввести в 2026 году. Девелоперы наращивают такой объем на фоне укрупнения жилых проектов и спроса на сервисы рядом с домом, но рынок уже подходит к уровню, который участники считают избыточным.

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Абсолютный объем встроенной коммерции за пять лет почти удвоился — с 588 тыс. до 1,18 млн кв. м. Быстрее всего сегмент развивался после 2022 года: его доля увеличивалась примерно на 1 п. п. ежегодно. Наиболее активно коммерческие помещения закладывают в проекты Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Для девелоперов такие площади стали частью экономики жилого проекта. Их можно продать и быстрее вернуть вложения либо оставить в собственности и получать арендный доход. Среднюю доходность коммерческих помещений в Level Group оценивают в 10–13% годовых. Кроме того, магазины и сервисы в составе ЖК повышают привлекательность проекта для покупателей жилья.

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При этом 8% уже выше уровня, который рынок считает оптимальным. В CMWP ориентиром называют 5–6% коммерческих площадей относительно жилой части проекта. Дальнейшее увеличение объема может привести к избытку предложения, особенно если помещения изначально спроектированы без учета требований будущих арендаторов.

Спрос в основном формируют операторы повседневных услуг — супермаркеты, аптеки, кафе, пункты выдачи заказов, медицинские и спортивные центры. Крупным магазинам требуются площади около 1–1,2 тыс. кв. м, небольшим сервисам и ПВЗ — 60–90 кв. м. Для последних основными покупателями помещений часто становятся предприниматели и инвесторы.

Дальнейший рост коммерции будет зависеть не столько от количества площадей, сколько от их ликвидности. Для арендаторов важны расположение, видимость, пешеходный трафик, входные группы и возможность подъезда. Как отмечают участники рынка, даже при большом общем предложении действительно удобные и востребованные помещения остаются дефицитными.

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