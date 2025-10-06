В сфере цифровизации соискатели старше 45 лет считаются «возрастными» и сталкиваются с барьерами при приеме на работу. В эйджистских предубеждениях признаются и работодатели, хотя ценят собственных сотрудников 45+ за опыт и надежность. К таким результатам пришли в рамках исследования digital-агентство INET Studio и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Подробности — в распоряжении «Инка».

Большинство компаний, сотрудников которых опросили, (79%) уже взяли на работу сотрудников старше 45 лет. Четверть (25%) отметили, что таких работников в команде половина или больше.

Чаще всего этих специалистов берут на менеджерские позиции (project и product-менеджмент), в аналитику и разработку. Работодатели считают, что у таких кандидатов есть важные преимущества: ответственность (75%), большой опыт и системное мышление (58%), устойчивость к стрессу (48%) и глубокие знания в смежных областях (45%).

Более 70% работодателей уверены, что такие сотрудники работают так же эффективно, как и молодые. Почти каждый второй руководитель (56%) считает, что у них такие же карьерные возможности.



Но есть и минусы. Работодатели утверждают, что сотрудникам 45+ сложно осваивать новые технологии (49%), они боятся их (46%) и не всегда могут переучиться (35%). Интересно, что 65% работодателей отметили, что у них есть возрастные предубеждения, хотя при других вопросах они такой детали не озвучивали.

Из опрошенных 70% никогда не работали в digital. Только 9% имеют постоянную работу, 3% — фриланс или проектную работу. 13% активно ищут работу, а 5% уже работали в digital, но сейчас не заняты в отрасли.

Большинство «возрастных» специалистов, которые уже трудятся в digital, заняты в разработке (17%), аналитике (11%) и дизайне (9%). Интересно, что среди них много людей старше 60 лет, которые работают в разработке (22%), аналитике (17%) и SMM (17%).

Соискатели говорят, что им не хватает опыта (34%) и что требования к техническим навыкам (24%) крайне высоки. При этом они подчеркивают, что готовы учиться новому, но хотят, чтобы компании оказывали в этом поддержку, а не просто ожидали пройденный уровень. Главная проблема для них — это возрастные предубеждения. С ними сталкиваются почти половина (48%), особенно те, кому 55–59 (58%).

Внутри компаний сотрудники 45+ чувствуют себя нормально. Более половины (57%) не сталкиваются с тем, что к ним относятся снисходительно или требуют больше, чем от молодых (51%). 62% считают, что возраст совершенно не мешает общаться с коллегами и не создает пропасти в коммуникации с молодежью.

Конкуренция на рынке растет, и компании ищут не универсалов, а тех, кто приносит конкретную пользу. Возрастные специалисты могут предложить свои сильные стороны: опыт и надежность.



Но нужно что-то менять и в процессе найма. Соискатели часто сталкиваются с дискриминацией по возрасту, когда их резюме игнорируют или отказывают без объяснений.

В итоге, если компании будут более открытыми и готовыми учиться и учить, они смогут найти в таких специалистах отличных сотрудников.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 150 работодателей в сфере digital и 1,5 тыс. кандидатов старше 45 лет.