Аналитики платформы «безтендера.рф» провели опрос среди 2,5 тыс. респондентов и выяснили, на что обращают внимание россияне при выборе товаров и услуг. Оказалось, что стоимость и наличие скидок привлекает в основном молодое поколение (от 18 до 25 лет), в то время как покупатели старше 25 лет обращают внимание на качество. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По данным экспертов, ключевым фактором при выборе продуктов у российских потребителей является цена. 63% опрошенных делают выбор, основываясь на этом показателе. На втором месте у покупателей стоит репутация бренда (47%), а на третьем — рекомендации друзей и близких (43%).

Также респонденты рассказали, что обращают внимание на узнаваемость компании (34%), амбассадоров бренда (32%) и внешний вид продукта (29%). Для четверти (26%) опрошенных оказалась важным простота покупки, а каждый пятый (21%) делает выбор, ориентируясь на специальные предложения и скидочные системы.

13% покупателей обращают внимание на источник рекламы, то есть на то, где продукт был упомянут. При этом только для 7% респондентов важна экологичность продуктов.

Эксперты также отметили, что при выборе товаров на качество чаще ориентируются россияне в возрасте 25-45 лет, в то время как молодое поколение (18-25 лет) смотрит только на стоимость и наличие скидок.

В то же время высокая стоимость для 71% россиян может быть оправдана тем, что у бренда имеются кейсы, подтверждающие пользу продукта и его результативность. Также на выбор могут повлиять специальные условия оплаты (49%) и рекомендации авторитетов рынка или хорошо знакомых людей, с которыми взаимодействуют респонденты (37%).

В рекламной кампании бренда 87% покупателей в первую очередь обращают внимание на внешний вид товара и его описание. Для 76% остаются значимыми показатели стоимости и предлагаемые скидочные условия. Ценности и посыл рекламы отметили 64% россиян.

При этом, большинство респондентов считают, что реклама должна транслировать экспертизу бренда, его опыт и результат от использования продукта. Так ответили 68% и 56% соответственно.

При этом реклама, по мнению россиян, обязана донести информацию о качестве продукта (51%) и о том, какую пользу он несет обществу (48%).

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Эксперты пришли к выводу, что современным брендам стоит делать упор на качественную проработку рекламной кампаний с точки зрения ее креативной подачи и смысловой нагрузки. Через экспертность и демонстрацию наглядного результата компании смогут завоевать клиентов вне зависимости от цены и наличия скидок.