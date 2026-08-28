Летом 2026 года российские работодатели заметно активнее искали временный персонал для торговли и общепита. Быстрее всего росло число предложений для работников кухни — на 116% по сравнению с прошлым летом, следует из данных «Авито Подработка».

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Следом идут фасовщики. Число предложений для них увеличилось на 98%. Третье место заняли продавцы — их стали искать на 66% чаще. Число предложений для работников торгового зала выросло на 58%.

Главная причина всплеска — сезонная нагрузка. Летом ресторанам и кафе нужно обслуживать больше гостей, поэтому им требуются дополнительные сотрудники на кухне. В рознице потребность в персонале растет из-за сезонной торговли на городских площадках и курортах. Одновременно сети готовятся к осени и набирают людей для фасовки, выкладки и подготовки товаров.

Сезонные пики компании все чаще закрывают с помощью краткосрочных смен, в том числе через онлайн-платформы. Такой формат позволяет бизнесу быстро усилить команду в часы и дни максимальной нагрузки, а исполнителям — подобрать смены под свой график, совместить подработку с основной работой или попробовать себя в новой сфере, отмечают в «Авито Подработке».

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Вместе со спросом росла и предлагаемая оплата. Летом ее средний размер по рабочим профессиям достиг 5 тыс. рублей за смену. Среди самых востребованных специалистов больше всего предлагали работникам кухни — в среднем 5,5 тыс. рублей за выход.

Фасовщикам работодатели предлагали в среднем 4,8 тыс. рублей за смену, продавцам — 3,9 тыс. рублей. Таким образом, разница в средней предлагаемой оплате между работниками кухни и продавцами достигла 1,6 тыс. рублей за выход.

Однако эти данные отражают динамику предложений внутри «Авито Подработки», а не всего российского рынка временной занятости. Они показывают, кого работодатели чаще искали через сервис, но не позволяют судить, сколько позиций удалось закрыть и сколько исполнителей действительно вышли на смены.

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