Жизнь на высоте перестает быть редкостью и становится популярным выбором среди покупателей элитной недвижимости. Исследование, проведенное компанией «Сумма элементов», показало, что почти 44,5% москвичей, приобретающих квартиры в небоскребах премиум-класса, уже испытали этот формат жилья. Подробности — в распоряжении Inc.

Исследование, проводившееся в период с января по октябрь 2024 года, охватило широкий спектр вопросов, включая причины выбора небоскреба, а также комфорт, инфраструктуру, технологичность и безопасность домов. Участниками опроса стали 800 клиентов и потенциальных покупателей жилых помещений в «Доме Дау».

Респондентам было предложено ответить на вопрос о том, жили ли они когда-либо в высотном здании. Они могли выбрать один из пяти вариантов ответа: «менее 1 года», «1–3 года», «3–5 лет», «более 5 лет» или «никогда не жил».

Это позволило оценить долю покупателей с опытом проживания в небоскребах и популярность такого жилья среди целевой аудитории.

Большинство горожан (55%) не имели такого опыта, что соответствует современному состоянию московского рынка недвижимости, где небоскребы в сегменте премиум-класса начали появляться относительно недавно.

В то же время 44,5% участников опроса уже жили или живут в высотках, что указывает на их возрастающую популярность. Небольшая доля (7,5%) тех, кто проживает в высотных домах более 5 лет, говорит о том, что рынок элитного высотного жилья в Москве все еще находится на стадии формирования.

Тем не менее о явном интересе к этому сегменту свидетельствует то, что 11% респондентов уже купили квартиры в новостройках-небоскребах и вскоре собираются в них переехать. Это свидетельствует о возникновении нового направления на столичном рынке элитной недвижимости.

Анализ результатов по полу демонстрирует практически равномерное распределение опыта проживания в высотных зданиях между мужчинами и женщинами. Незначительные колебания, составленные в пределах нескольких процентов, свидетельствуют о том, что о существенных гендерных различиях в отношении к данному формату жилья говорить не приходится.

«Растущая популярность высотного жилья среди покупателей премиум-сегмента — это явный тренд современного мегаполиса, — комментирует Акоп Киракосян, генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау». — Это свидетельствует о том, что люди ценят преимущества, такие как красивые виды, развитая инфраструктура и современные технологии, которые предоставляют небоскребы. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в будущем».

Ожидается, что 2024 год по числу сделок на рынке новостроек Москвы уступит рекордному 2023 году. К этому привело июльское завершение программы льготной ипотеки и октябрьский рост ключевой ставки. Во второй половине 2024 года рынок новостроек претерпел серьезные изменения, о чем свидетельствуют данные аналитиков.