Доллар на внебиржевом рынке вернулся к психологическому уровню: курс превысил 80 руб. впервые за три месяца, евро торгуется в районе 89 руб.— это сигнал, что рубль заметно ослаб в том сегменте, по которому бизнес и банки живут в реальности.

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По данным внебиржевых котировок, доллар США сегодня поднялся выше 80 руб. — такого уровня не было примерно три месяца, евро одновременно приблизился к отметке 89 руб. После санкций против Московской биржи именно внебиржевой рынок стал основным источником данных для расчета официального курса ЦБ: регулятор берет сделки банков и цифровых платформ и по ним считает курсы, на которые ориентируется финансовая система.

Ранее ЦБ прямо отмечал, что внебиржевой курс практически совпадает с биржевым: среднее отклонение по доллару и евро было долями процента. Сейчас повышение внебиржевого курса означает реальное ослабление рубля в операционном сегменте, а не просто движение на графике для трейдеров.

Официальный курс ЦБ на 4 июля составляет 77,2264 руб. за доллар и 88,0304 руб. за 1 евро.

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Для компаний внебиржевой курс — это не абстрактная цифра из новостей, а база для ежедневных решений:

банки и платежные сервисы выставляют курсы для клиентов, опираясь именно на внебиржевые котировки и официальный курс ЦБ, который теперь рассчитывается по внебирже;

по этим уровням считаются импортные поставки, платежи по контрактам, аренда серверов и SaaS‑сервисов, логистика и закупки оборудования;

при скачке курса выше 80 рублей компании обычно пересматривают бюджеты в рублях, лимиты на валютные расходы и маржу по сделкам.

Таким образом заемные и валютные деньги для бизнеса стали дороже, поскольку банки закладывают более высокий курс в кредиты, факторинг и конвертацию, а поставщики вносят в прайс‑листы поправку на ослабление рубля.

Что это значит для бизнеса

Для компаний, которые зависят от импорта (сырье, оборудование, ИТ‑услуги, логистика), рост внебиржевого курса доллара и евро — прямой риск подорожания закупок.

В результате новые контракты в валюте будут считаться исходя из уровней 80+ по доллару и 89 по евро, а не более крепкого рубля последних месяцев, действующие договоры с плавающим курсом или валютной оговоркой начнут «подтягивать» рублевые суммы вверх, если в формуле заложен официальный курс ЦБ или средние котировки.

Также импортерам и ретейлу придется либо сжимать маржу, либо постепенно перекладывать часть роста курса в цены для конечных клиентов.

Для малого и среднего бизнеса есть смысл и дальше внимательно следить именно за внебиржевым курсом и официальными данными ЦБ, а не только за «старым» биржевым ориентиром, которого, по сути, больше нет — по этим цифрам будут считаться все рублевые последствия для контрактов, кредитов и ценников.

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