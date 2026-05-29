Летний туристический сезон 2026 года показывает неожиданную тенденцию: пока Вьетнам увеличивает продажи туров более чем вдвое, а Египет наращивает долю рынка, внутренние направления теряют часть спроса. Причина не только в ценах на курортах, но и в укреплении рубля, которое вновь сделало зарубежный отдых конкурентоспособным. «Инк» узнал данные по летним продажам у Ассоциации туроператоров России (АТОР).

К концу мая средний рост бронирований зарубежных туров на лето составил 8% год к году. Это заметно меньше, чем ожидали туроператоры еще зимой, когда ранние продажи по отдельным направлениям опережали прошлогодние показатели на 40–200%.

«Общий прирост должен был быть больше. Однако ближневосточный кризис в марте и апреле внес коррективы — бронирования замедлились по всем без исключения направлениям. В мае отрасли очень помогло укрепление рубля до рекордных с 2023 года значений, и бронирования ускорились», — говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Главным открытием сезона стал Вьетнам. По данным ассоциации, его доля в структуре зарубежных бронирований выросла с 4,9% до 10%, а динамика продаж достигла 150%. Отдельные туроператоры фиксируют еще более впечатляющие показатели — свыше 200% роста. Основной причиной называют расширение полетных программ и появление новых рейсов в Дананг и Нячанг.

Укрепляет позиции и Египет. Страна увеличила свою долю в продажах с 8,1% до 12%, а рост бронирований составил около 15%. По оценкам участников рынка, направление привлекает часть аудитории ОАЭ и туристов, которые ищут более доступную альтернативу Турции.

Сама Турция остается безусловным лидером рынка: на нее приходится около 57% всех зарубежных бронирований. Однако этим летом туроператоры не исключают дефицита перевозки на анталийском направлении из-за сокращения части полетных программ. Если нехватка кресел окажется существенной, это может сказаться на стоимости перелетов и доступности удобных рейсов.

На фоне оживления выездного туризма внутренний рынок чувствует себя менее уверенно. По данным АТОР, организованный сегмент пока показывает снижение бронирований примерно на 10–12% относительно прошлого года. Туроператоры реализовали около 55% летнего ассортимента по России.

Причины, по словам участников рынка, носят комплексный характер.

«На общеэкономическое замедление накладывается нестабильность работы аэропортов, подорожание проживания в отелях, высокая стоимость авиабилетов и дефицит железнодорожной перевозки, а также конкуренция внутренних курортов с выездными направлениями на фоне укрепления рубля», — объясняет вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Особенно заметно это в Краснодарском крае. Анапа после прошлогоднего провала демонстрирует рост бронирований на 35–40%, тогда как Сочи пока отстает от прошлогодних показателей на 15–20%. В ассоциации связывают это с высокой стоимостью отдыха и усилением конкуренции как со стороны Анапы, так и зарубежных направлений.

При этом россияне не стали отказываться от отпусков. Изменился сам выбор отдыха. Доля пляжных поездок выросла с 58% до 71%, а интерес к экскурсионным турам и санаторному отдыху заметно снизился.

«У большинства туристов сейчас хватает средств только на одну более-менее длительную поездку в год, и в этих условиях люди ожидаемо выбирают пляж», — отмечают в Аналитической службе АТОР.

Фактически лето 2026 года станет проверкой на конкурентоспособность для российских курортов. Пока рубль остается сильным, отечественным направлениям приходится бороться за туриста не только друг с другом, но и с Турцией, Египтом и стремительно набирающим популярность Вьетнамом.

