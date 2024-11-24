Основатель нескольких технологических компаний Томас Горны приехал в США почти 30 лет назад как польский иммигрант. Он работал до 100 часов в неделю на трех разных работах. По его словам, после оплаты аренды и транспортных расходов у него оставалась на жизнь $3 в день. А теперь чистый капитал предпринимателя превышает $1 млрд. Горны поделился с CNBC своей историей.

Будущий бизнесмен учился в колледже в Германии и мечтал переехать в США, чтобы начать свой технологический бизнес. Когда в 1996 году друг пригласил его в Лос-Анджелес, чтобы помочь создать стартап по хостингу веб-сайтов, будущий предприниматель решил рискнуть и бросил учебу за несколько месяцев до окончания колледжа.

Он взял с собой сбережения в размере около $15 тыс., которые, по его словам, очень быстро закончились. Горны потратил их на жилье, юридические услуги для получения рабочей визы и машину.

Созданный им стартап под названием Internet Communications не приносил денег. Горны проводил ночи и выходные, подрабатывая парковщиком и чистильщиком ковров. По словам мужчины, после оплаты аренды и транспортных расходов у него оставалось всего несколько долларов в день на еду и другие необходимые вещи.

Он питался в «Макдоналдсе», но раз в неделю они с другом могли себе позволить пойти в рестораны Sizzler. Горны рассказывает, что там он съедал все, что можно, отдавая $7,99. «Я всегда переедал, потому что это был единственный раз в неделю, когда я мог по-настоящему насладиться пищей», — отмечает он.

Через два года его $3 в день превратились в чистый капитал, превышающий $1 млн.А через три года после этого Горны потерял почти все деньги, но потом снова заработал их, став в итоге миллиардером.

В 1998 году компанию Internet Communications выкупила Interliant в результате сделки, стоимость которой составила около $6 млн в виде наличных и ценных бумаг. Как владелец акций, Горны получил более $1 млн. В 1999 году, когда Interliant вышла на биржу, акции, которые он приобрел в ходе сделки, стоили несколько миллионов долларов.

«Я стал миллионером, — вспоминает Горны. — Я купил машину за $40 тыс., оплатил ипотечный кредит на дом и реинвестировал оставшуюся часть вырученных средств в новый стартап по интернет-рекламе».

Однако в 2001 году, когда бум доткомов (компании, бизнес-модель которых основывается на работе в интернете — прим. ред.) пошел на спад, новый стартап провалился, а компания Interliant обанкротилась. В результате этого стоимость акций Горны упала до $6 тыс.

«Через три года после продажи я не знал, как выплатить следующую ипотеку», — говорит Горны. По его словам, такой опыт стал для него мотивацией. Он продал свои обесценившиеся акции и вложил их в покупку двух интернет-серверов для нового предприятия под названием Ipower. Оно производило программные инструменты для создания веб-сайтов без особых технических знаний.

Горны отметил, что финансовое состояние технологической отрасли было не самым лучшим, но люди и предприятия все еще впервые выходили в интернет. В течение нескольких месяцев у Ipower появились тысячи новых клиентов, что сделало ее одной из самых быстрорастущих веб-хостинговых компаний в стране.

Наконец, в 2006 году предприниматель основал компанию Nextiva, которая занимается облачными бизнес-коммуникациями. Это начинание в итоге сделало его миллиардером, в основном благодаря клиентской базе в 100 тыс. компаний и финансированию в размере $200 млн от Goldman Sachs. В 2007 году состоялась продажа Ipower компании Endurance International, предоставляющей ИТ-услуги. Стоимость сделки составила $100 млн.

Горны заявляет, что в итоге главной мотивацией для него было не накопление богатства, а задача понять проблему настолько глубоко, чтобы клиенты заплатили за ее решение. «Я просто хотел зарабатывать $5 тыс. в месяц, чтобы хватало на жизнь и оплату ипотеки», — добавил он. По его словам, опыт жизни на $3 в день помог ему придерживаться этих убеждений, а не пытаться быстро заработать на более недальновидных предприятиях.

Эксперт по поведенческим финансам Брэд Клонц убежден, что заработать состояние и обеспечить себя на всю жизнь можно даже на самой обычной работе. По его словам, первое, что должны сделать люди для накопления богатства, — это изменить свое мышление.