Цифровые платформы стали основным инструментом планирования летнего отдыха у россиян: ими пользуются 63% путешественников, при этом только каждый пятый (21%) выбирает прямое бронирование у отелей или авиакомпаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

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Согласно данным, 84% россиян, собирающихся путешествовать по стране летом 2025 года, делают это без помощи турагентств. Среди цифровых платформ наиболее популярными в первом полугодии стали «Яндекс Путешествия» (15,4% всех бронирований с января по июль 2025 года), «Островок» (11,8%) и Bronevik.com (5,5%).

Рынок демонстрирует динамику восстановления после ухода Booking.com с российского рынка: до 2022 года через ОТА продавалось до 80% номеров, после чего показатель упал до 48% и теперь постепенно возвращается к прежним значениям. Эксперты считают, что к 2028—2030 годам доля агрегаторов может вновь достичь 80%.

Одной из причин роста является развитие автотуризма и увеличение въездного потока, считает директор АТАГ Александр Брагин. Из-за ограничений по банковским картам иностранцы в России часто не могут воспользоваться прямым бронированием и отдают предпочтение локальным цифровым платформам.

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По данным опроса платформы «Островок», 33% путешественников считают, что на сайтах отелей цены могут быть выше, чем у агрегаторов, 21% отмечают отсутствие программ лояльности, 20% жалуются на неудобный интерфейс, а 12% не доверяют владельцам отельных сайтов. При этом комиссии операторов ОТА для отелей достигают 18–20%, а в ряде случаев — 30%, поэтому для гостиничного бизнеса прямые продажи остаются более выгодными.

Особенно активно цифровыми тревел-сервисами пользуется молодежь: среди респондентов 18–24 лет на онлайн-платформы приходится 78% бронирований, а среди старших возрастных категорий этот показатель снижается до 56%. Именно представители 45–59 лет чаще других (13%) покупают пакетные туры у турагентов, в то время как среди молодежи этим способом пользуется только 5% путешественников.