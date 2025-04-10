Впервые с 2015 года глобальная доля Google на поисковом рынке опустилась ниже порога в 90% в последнем квартале 2024 года, согласно данным Statcounter. Эта тенденция сохранялась на протяжении всего 2025 года, за исключением февраля, когда на Google пришлось 90,15%. Эта тенденция свидетельствует о растущем конкурентном давлении и изменении поведения пользователей.

Изображение: Pawel Czerwinski, Unsplash

По данным Statcounter, в апреле 2025 года доля других поисковых систем на мировом рынке составляла:

Yahoo — 1,33%;

Yandex — 2,49%;

DuckDuckGo — 0,79%.

«Это падение может показаться небольшим, но это явно тенденция, — сказал директор по аналитике Gartner Ноам Доррос. — Хотя мы не можем напрямую определить сдвиги в доле рынка из-за поисковых систем на базе ИИ, таких как Perplexity или SearchGPT, это может быть признаком того, что более молодые демографические группы составляют большую часть поискового пространства и полагаются на альтернативные поисковые системы».

Google уже долгое время доминирует на рынке, привлекая к себе внимание антимонопольных органов. Министерство юстиции США продолжает добиваться разрушения предполагаемой монополии компании в этом сегменте.

Тем временем конкуренты, использующие искусственный интеллект, только усиливают натиск. Новые игроки, такие как Perplexity и ChatGPT Search от OpenAI, бросают вызов поисковому статус-кво, а Bing от Microsoft, усиленный интеграцией с большой языковой моделью OpenAI, занял 4% рынка в первом квартале этого года.

Читать также Google представил платформу для вайб-программирования

Согласно сообщению Видьи Шринивасан, вице-президента и генерального менеджера Google по рекламе и коммерции, в марте этого года Google по-прежнему обрабатывает 5 трлн поисковых запросов в год.

По ее словам, компания запустила функцию поиска на основе искусственного интеллекта, AI Overview, около года назад, и с тех пор объем коммерческих запросов увеличился.

Издатели тем временем опасаются долгосрочного влияния AI Overview, поскольку в случае, если инструмент будет отвечать на запросы пользователей настолько эффективно, это приведет к поглощению трафика в Google, от которого они зависят.

Первые данные свидетельствуют о том, что AIO действительно снижает количество кликов, но это снижение минимально и значительно варьируется в зависимости от категории контента, как ранее сообщал ADWEEK.

Такие конкуренты, как Perplexity и OpenAI, заключили соглашения о разделе доходов с рядом издателей в попытке смягчить подобные опасения. Однако Google пока не в их числе.

«Не секрет, что Google уже пару лет занимает оборонительную позицию, начиная с упреков в снижении количества полезных и релевантных результатов поиска и заканчивая текущим монопольным иском, — сказал Доррос. — Для Google наступило критическое время».