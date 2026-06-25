Вопреки опасениям, что искусственный интеллект начнет вытеснять инженеров, данные венчурного фонда SignalFire пока не подтверждают этот сценарий. В 2025 году найм таких специалистов сократился слабее, чем в других направлениях технологической отрасли. Исследование основано на карьерных данных миллионов сотрудников, однако точный масштаб выборки требует уточнения.

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В 2025 году крупные технологические компании наняли на 25% меньше сотрудников, чем в 2019-м. Спрос на инженеров оказался устойчивее. Их найм за тот же период снизился только на 11%, следует из доклада SignalFire State of Talent Report.

Изменилась и сама структура найма. В 2025 году на инженеров пришлось 55% всех новых сотрудников в 12 крупнейших технологических компаниях, включая Alphabet, Meta*, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, Uber, Airbnb, Block и Stripe. В 2019 году их доля составляла 46%.

Еще заметнее эта тенденция проявилась в стартапах на ранних стадиях. В 2025 году они наняли на 7% больше инженеров, чем в 2019-м. Глава исследовательского направления SignalFire Эшер Бантлок отметил, что, если бы ИИ действительно вытеснял таких специалистов, именно их найм должен был бы сократиться одним из первых. Однако данные этого пока не показывают.

При этом ситуация на рынке труда остается противоречивой. В мае 2026 года технологический сектор зафиксировал максимальное за несколько лет число увольнений за месяц. По данным кадровой компании Challenger, Gray & Christmas, работодатели чаще всего объясняли сокращения внедрением ИИ. Однако увольнения и устойчивый спрос на инженеров могут происходить одновременно, поскольку компании сокращают одни направления и расширяют другие.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в апреле отверг прогнозы об исчезновении инженерных профессий. Во время выступления в Стэнфордской бизнес-школе он заявил, что после широкого внедрения ИИ-агентов работы у инженеров Nvidia стало больше, чем когда-либо. По его словам, новые инструменты ускоряют выполнение текущих задач, но одновременно позволяют запускать больше проектов.

Данные Anthropic также пока не показывают заметного влияния ИИ на занятость. Главный экономист компании Питер Маккрори сообщил в марте, что различия в уровне безработицы между специалистами, чья работа сильнее или слабее связана с искусственным интеллектом, остаются статистически незначимыми.

Аналитики SignalFire объясняют происходящее парадоксом Джевонса. Чем продуктивнее становятся инженеры благодаря ИИ-инструментам, тем больше новых задач компании могут им поручить. В результате автоматизация пока не сокращает спрос на специалистов, а позволяет бизнесу запускать больше технических проектов.

По словам Бантлока, ИИ заметно повысил продуктивность инженеров, но список задач для них при этом не сокращается. Напротив, новые возможности технологий постоянно расширяют объем работы.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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