Российский бизнес стал осторожнее привлекать заемные средства после нескольких лет роста долговой зависимости. Компании чаще откладывают крупные вложения и сосредотачиваются на текущей устойчивости, а не на активном расширении. По расчетам FinExpertiza на основе данных Росстата, в 2025 году доля кредитов и других обязательств в капитале крупных и средних предприятий снизилась до 50,7%.

Годом ранее показатель достиг 52%, став локальным максимумом за последние годы. Снижение по итогам 2025-го оказалось первым после трех лет непрерывного роста доли заемных средств.

Разворот тенденции эксперты связывают с изменением приоритетов бизнеса. Из-за дорогого финансирования компании реже запускают новые проекты и больше внимания уделяют сохранению устойчивости. Предприятия сокращают издержки, пересматривают инвестиционные программы и откладывают развитие, не желая увеличивать долговую нагрузку.

Даже после снижения ключевой ставки кредиты для многих компаний остаются дорогими. При такой стоимости финансирования часть инвестиционных проектов не дает бизнесу привлекательной доходности, поэтому предприятия не спешат брать на себя новые обязательства.

Читайте также Доля кредитов МСП с плавающей ставкой выросла до 65%

Самая высокая зависимость от заемных средств сохранилась в строительстве, где на кредиты и другие обязательства приходится 74% капитала. В обрабатывающей промышленности показатель составил 59%. Высокая долговая нагрузка также характерна для недвижимости, гостиничного бизнеса и компаний, оказывающих профессиональные, научные и технические услуги.

Ситуация заметно различается и по регионам. В Ингушетии обязательства бизнеса достигли 123% стоимости активов, а в Кабардино-Балкарии — 103%. В Чечне долги компаний оказались примерно равны их активам. Такие предприятия особенно чувствительны к стоимости кредитов, тогда как в регионах с высокой долей собственного капитала бизнес меньше зависит от условий банковского финансирования.

Эксперты видят в сокращении доли заемных средств два противоположных эффекта. Более осторожная долговая политика снижает риск неплатежеспособности, но одновременно тормозит инвестиционную активность. Компании откладывают модернизацию производств, осторожнее нанимают сотрудников и реже запускают новые проекты. Российский бизнес не отказался от кредитов, но взял паузу в активном наращивании долгов и сосредоточился на сохранении финансовой устойчивости.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.