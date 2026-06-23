Кредиты с плавающей ставкой за несколько лет превратились из нишевого продукта в основу кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. На 1 мая 2026 года на них приходилось уже 65% задолженности МСП перед банками. В начале 2025-го показатель составлял 45%, а годом ранее — около 36%. Таким образом, всего за два года доля таких кредитов выросла почти на 30 процентных пунктов.

Markus Winkler/Unsplash

Выбирая плавающую ставку, предприниматели рассчитывали на дальнейшее удешевление кредитов вслед за решениями Банка России. Около 80% таких займов напрямую привязаны к ключевой ставке, поэтому ее снижение уменьшает стоимость обслуживания долга. При фиксированном проценте на уровне 20–23% кредиты по формуле «ключевая ставка плюс 2–4 процентных пункта» выглядели для компаний заметно привлекательнее.

Однако ключевая ставка снижается медленнее, чем ожидали многие участники рынка. На заседании 19 июня Банк России уменьшил ее лишь на 0,25 п. п. — до 14,25%, хотя большинство аналитиков рассчитывали на снижение сразу до 14%. Регулятор сохранил возможность дальнейшего смягчения политики, но предупредил, что ставка может двигаться по более высокой траектории, чем предполагалось ранее. Для бизнеса это означает, что дорогие заемные средства могут оставаться реальностью дольше ожидаемого.

Плавающий процент позволяет заемщикам автоматически получать выгоду от снижения ключевой ставки. Процентные расходы уменьшаются, а банковская надбавка к ставке остается прежней. В зависимости от условий договора банк может снизить ежемесячный платеж или пересчитать срок кредита. Однако максимальную выгоду такая модель приносит только при устойчивом снижении ставки.

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Главный риск заключается в расхождении между ожиданиями бизнеса и реальным темпом смягчения политики ЦБ. По оценкам экспертов, многие компании рассчитывали на снижение ключевой ставки шагами по 0,75−1 п. п. Если цикл растянется еще на год, заемщикам придется дополнительные 12 месяцев обслуживать дорогой долг. Для компаний с рентабельностью на уровне 10−15% длительное сохранение высоких процентных расходов может съесть значительную часть прибыли и привести к убыткам.

Сильнее всего длительный период дорогих кредитов может ударить по микропредприятиям с годовым оборотом до 15−20 млн руб. К наиболее уязвимым сегментам эксперты относят общественное питание, небольшую офлайн-розницу, мелкие строительные компании и бытовые услуги. В этих отраслях рост процентных расходов совпал с ослаблением потребительского спроса и сокращением запаса финансовой прочности.

При этом участники рынка пока не ожидают массового отказа от плавающих ставок. В Точка Банке при этом не связывают возможный рост просрочки напрямую с динамикой ключевой ставки. По словам руководителя кредитного направления Ангелины Крашенинниковой, финансовые сложности части заемщиков начали накапливаться еще раньше, а спрос на реструктуризацию остается стабильным и во многом связан с механизмом кредитных каникул. Павел Самиев из «Опоры России» в свою очередь считает, что показатель может превысить 90%, если бизнес продолжит ждать дальнейшего снижения ключевой ставки. Эксперт «Финама» Алексей Курасов допускает обратный сценарий, при котором осторожная политика ЦБ заставит компании вернуться к фиксированному проценту, а рынок приблизится к соотношению 50 на 50.

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