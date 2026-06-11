В России обсуждают пакет законодательных инициатив, который должен помочь гражданам-должникам и компаниям справляться с финансовыми трудностями без банкротства. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

По его словам, одно из ключевых направлений работы связано с реформой банкротства компаний. Законодатели отмечают, что в отдельных регионах растут риски неплатежеспособности бизнеса из-за высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к заемным деньгам. При этом речь не идет о массовом кризисе, но тенденция требует решений на опережение.

Вместо ликвидации компаний законодатели предлагают развивать механизмы восстановления бизнеса. Такой подход должен помочь сохранить работающие предприятия, избежать остановки производств и массовых увольнений. Кредиторов хотят стимулировать к переговорам, пересмотру условий кредитов и реструктуризации долгов, а в отдельных случаях допускается вход государства в капитал компаний.

Один из законопроектов уже внесли в Госдуму. Он предполагает более широкое применение таких механизмов. В Совете Федерации рассчитывают, что документ рассмотрят в текущую сессию и примут в ближайшее время.

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Параллельно готовится инициатива по долгам граждан. Сейчас заемщикам приходится отдельно договариваться с каждым кредитором. Из-за этого решения получаются разрозненными и не всегда помогают эффективно реструктурировать обязательства.

Новый подход предполагает создание единой системы для взаимодействия всех кредиторов. Условия реструктуризации, отсрочки или частичного списания долгов должны будут согласовываться вместе и распространяться на всех участников процесса.

По словам Журавлева, такой механизм должен снизить необходимость банкротства для физических лиц. Хотя процедура формально остается упрощенной, для должников она часто сопровождается серьезными последствиями — от ограничений на получение новых кредитов до сложностей с трудоустройством и выездом.

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