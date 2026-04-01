Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) и Уральского федерального университета (УрФУ) разработали более дешевую альтернативу строительному цементу. Речь идет о влагостойком гипсокерамзитобетоне на основе вторичного сырья — переработанных угольных отходов.

Источник: пресс-служба ПНИПУ

Производство классического цемента дорого обходится и сопровождается высокими выбросами углекислого газа. Гипс стоит значительно дешевле, но быстро теряет до 60% своей прочности при контакте с водой. Полимерные добавки решают проблему влаги, но делают материал слишком дорогим для массового строительства.

Решение нашли в использовании тонкомолотых горелых пород из старых промышленных отвалов. Добавление отходов угледобычи повысило водостойкость материала сразу на 50% по сравнению со стандартными аналогами — без использования дорогих химикатов.

Новая технология может занять нишу на рынке строительных материалов. Разработка уже подходит для коммерческого производства внутренних перегородок, декоративных элементов и теплоизоляционных плит.

Использование промышленных отвалов кардинально снижает себестоимость конечного продукта. В перспективе это позволит заводам постепенно вытеснить с рынка более дорогие цементные аналоги, одновременно получая дополнительную прибыль и решая проблему утилизации производственного мусора.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.