Microsoft заключила соглашение с американским стартапом Sublime Systems о закупке до 622,5 тыс. тонн инновационного цемента в течение 6-9 лет. Уникальность сделки в том, что компания сможет учитывать сокращение углеродного следа в своей отчетности, даже если не будет физически использовать материал. В случае отказа от закупки Sublime вправе продать цемент локальным покупателям, но экологические квоты останутся за Microsoft.

Фото: Bob O’Connor/Sublime Systems

Sublime разработала электрохимический процесс производства, исключающий использование известняка — основного компонента традиционного цемента, при переработке которого выделяется CO₂. По данным CEO и сооснователя компании Лии Эллис, пилотное производство в Сомервилле (Массачусетс) мощностью 250 тонн в год демонстрирует снижение выбросов на 90% по сравнению с обычным цементом.

Бурное развитие ИИ-инфраструктуры осложнило достижение Microsoft цели стать углеродно-негативной к 2030 году. С 2020 года углеродный след компании вырос на 30%, причем 96% выбросов относятся к категории Scope 3 (косвенные), где строительные материалы занимают значительную долю.

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Это первая сделка Microsoft в строительном секторе с использованием сертификатов экологических атрибутов — механизма, ранее применявшегося для авиатоплива и ВИЭ. Однако исследования показывают, что такие инструменты часто не обеспечивают заявленного экологического эффекта.

«Наш приоритет — фактическое использование низкоуглеродных материалов, но они пока недоступны в нужных объемах», — отмечает Кэти Росс, директор Microsoft по стратегии сокращения выбросов.

Цементная промышленность (8% глобальных выбросов) сталкивается с проблемами декарбонизации из-за консервативности строительного сектора, объясняет Ник Саве из Energy Innovation. Подрядчики неохотно внедряют инновационные решения, предпочитая проверенные, хотя и более «грязные» технологии.

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Sublime планирует начать поставки Microsoft после ввода в строй первого коммерческого завода мощностью 30 тыс. тонн в 2027 году. Учитывая экономическую нецелесообразность дальних перевозок, сделка позволяет Microsoft поддерживать масштабирование технологии независимо от географической близости строек.

Совместный отчет RMI и Microsoft (2024) подчеркивает необходимость строгой верификации таких сделок во избежание двойного учета экологических квот. Эллис подтверждает, что экологические преимущества Sublime Cement будут исключительно за Microsoft.

Эксперты отмечают, что успех подобных инициатив зависит от создания прозрачной системы подтверждения реального сокращения выбросов, а не просто перераспределения углеродных квот. Microsoft уже заявила о планах отказа от «разрозненных» экосертификатов в будущем.