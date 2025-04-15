«Дом.РФ» предоставил аналитический отчет, из которого следует, что к концу первого квартала 2025 года растет активность нанимателей на рынке съемного жилья в России. Этому способствует рост предложения и снижение стоимости. Кроме того, объем предложения жилья на съем достиг 101 тыс., что стало максимумом почти за два последних года.

По данным экспертов, в последние три месяца 2024 года объем предложения съемного жилья вырос на 45%, а в первом квартале 2025 года увеличился еще на 23%.

За последние два года он вырос более чем вдвое — с 41 тыс. объявлений в третьем квартале 2023 года до 101 тыс. объявлений в первом квартале 2025 года.

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг объясняет это тем, что на рынок продолжают выходить квартиры, приобретенные в том числе и в инвестиционных целях.

С начала года объем предложения жилья на съем вырос почти во всех городах-миллионниках. Исключение составляет лишь Санкт-Петербург, где оно снизилось на 7%.

Прирост предложения более чем на 50% за квартал эксперты отметили в Челябинске (75%), Нижнем Новгороде (55%), Краснодаре (52%) и Омске (51%). В Москве объем съемного жилья вырос на 27%.

На фоне увеличения числа квартир ставки снизились с начала года в 14 из 16 городах-миллионниках, отметили эксперты. Лидерами по уменьшению стоимости (на 13%) стали Екатеринбург (40,3 тыс. руб. в месяц) и Волгоград (29,3 тыс. руб.).

В Москве и Ростове-на-Дону ставки опустились на 10%, до 91 тыс. руб. и 35,9 тыс. руб соответственно.

В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек ставки снизились на 6%, до 31 тыс. руб. в месяц по России в целом. В населенных пунктах от 100 до 500 тыс. жителей цены на съем с начала 2025 года уменьшились на 3%, в среднем до 41,3 тыс. руб., указано в отчете.

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В тоже время в двух мегаполисах съем жилья подорожал за квартал на 2%. Миллиониками с ростом ставок стали Краснодар (до 37,4 тыс. руб. в месяц) и Красноярск (до 33,5 тыс. руб.).