Всего четыре минуты домашних силовых упражнений в день улучшили результаты тестов на силу ног и равновесие у пожилых людей, которым было трудно ходить. Через 12 недель их результаты улучшились сильнее, чем у контрольной группы. Такие тесты используют для оценки риска падений и будущих ограничений подвижности, выяснили исследователи Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания.

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В рандомизированном исследовании участвовали 97 малоподвижных людей старше 65 лет, которым было трудно самостоятельно пройти около 400 м; их средний возраст составлял 74 года. В группу FAST-2 вошли 44 человека, а 53 участника составили контрольную группу и продолжали жить в привычном режиме. Ежедневная домашняя программа включала отжимания, вставания со стула, тягу эластичной ленты двумя руками и подъемы на степ-платформу. Каждое упражнение выполняли 30 секунд, чередуя его с 30-секундным отдыхом.

Через 12 недель группа FAST-2 показала более заметное улучшение во всех трех тестах, чем контрольная. Разница в пользу тренировочной группы составила 4,2 дополнительного вставания со стула за 30 секунд и 3,6 секунды в стойке на одной ноге. Помимо этого, время на пять последовательных вставаний сократилось на 2,3 секунды больше, чем в контрольной группе.

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Эти тесты не измеряли число падений или реальную способность жить самостоятельно, но их результаты используют для оценки силы ног, равновесия и риска будущих ограничений подвижности. Участники выполняли программу в среднем в 81% дней — около 5,6 раза в неделю.

Такой показатель говорит, что короткую программу удавалось соблюдать в течение 12 недель, однако испытуемые ежедневно получали напоминания, а на старте, 2-й, 4-й и 8-й неделях специалисты проверяли технику и помогали менять нагрузку по видеосвязи.

Авторы считают, что короткая домашняя программа может стать практичным форматом для малоподвижных пожилых людей с трудностями при ходьбе. Однако исследование не показывает, что четырех минут упражнений достаточно для улучшения здоровья в целом: оно длилось 12 недель, включало 97 человек и не оценивало частоту падений, состояние сердечно-сосудистой системы или состав тела. Результаты опубликованы в журнале PLOS One; ученые отмечают, что устойчивость эффекта должны подтвердить более крупные и продолжительные исследования.

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