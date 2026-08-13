Обычная лестница может оказаться простым способом снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи Университета Восточной Англии и Университетской больницы Норфолка и Норвича.

Lindsay Henwood, Unsplash

Ученые проанализировали данные более чем 480 тыс. человек из девяти исследований. За участниками в среднем наблюдали 14 лет. В результате выяснилось, что люди, которые регулярно поднимались по лестнице, на 39% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 24% реже — от любых причин, чем те, кто делал это редко.

Кроме того, у любителей лестниц реже возникали серьезные проблемы с сердцем и сосудами, включая инфаркт, инсульт и сердечную недостаточность.

Исследователи отмечают, что для этого необязательно специально заниматься спортом. Несколько лестничных пролетов можно пройти по дороге на работу, дома или в общественном здании — и тем самым добавить физическую активность в обычный день.

Читайте также Быструю ходьбу после 80 лет связали со здоровьем мозга

Некоторые из проанализированных исследований показывают: примерно шесть лестничных пролетов в день могут приносить заметную пользу. Однако ученые пока не могут назвать точное оптимальное количество ступеней.

«Если у вас есть выбор между лестницей и лифтом, выбирайте лестницу», — советует кардиолог Софи Пэддок.

При этом исследователи подчеркивают: такой способ физической активности подходит не всем. Людям с ограниченной подвижностью или заболеваниями суставов стоит учитывать состояние здоровья.

Авторы работы считают, что популяризация лестниц в домах, офисах и общественных зданиях может стать простым способом повысить уровень физической активности населения. Ведь даже короткие периоды движения могут приносить пользу здоровью.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.