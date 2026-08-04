Специалисты по кибербезопасности обнаружили в магазине приложений Samsung программы, которые могли подключать домашний интернет владельцев телевизоров к прокси-сетям. Встроенный код запускался с согласия пользователя и позволял клиентам прокси-сервисов направлять трафик через его домашнее соединение. Такие приложения могли быть доступны на сотнях миллионов устройств.

Oscar Nord, Unsplash

Исследование норвежской компании Mnemonic показало, что некоторые приложения в магазине Samsung содержали SDK сервисов резидентных прокси (residential proxy) — наборы кода, встраиваемые в сторонние программы. После активации такой модуль работал в фоновом режиме и позволял клиентам прокси-сервисов направлять трафик через домашнее интернет-соединение владельца телевизора.

Среди таких приложений оказалась игра Pac-Man, которую Samsung ранее включила в подборку «Выбор редакции». Исследователи выяснили, что игра загружала код Bright Data — сервиса, предоставляющего инфраструктуру для резидентных прокси. Модуль запускался только после того, как пользователь принимал соответствующие условия использования.

Сами по себе резидентные прокси не запрещены. Их используют, например, для обхода интернет-блокировок, сбора открытых данных и других задач. Однако к таким сетям обращаются и злоумышленники. Трафик, проходящий через домашние IP-адреса, выглядит как активность обычных пользователей, поэтому обнаружить его сложнее.

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По мнению исследователей, дело не только в отдельных приложениях, но и в том, как Samsung модерирует свой магазин. Многие программы фактически представляют собой оболочки и уже после установки загружают основной контент с внешних серверов. Из-за этого на этапе проверки сложнее установить, как именно приложение будет работать на телевизоре.

После обращения журналистов Samsung заявила, что правила магазина запрещают приложения, использующие интернет-соединения владельцев телевизоров для работы прокси-сетей. Компания уже ограничила публикацию новых программ с такими компонентами и вводит единый запрет на соответствующие SDK. Одновременно Samsung начала искать и удалять приложения с такой функциональностью, которые уже были опубликованы в магазине.

С подобной проблемой ранее столкнулась и LG. Компания объявила о запрете приложений с модулями резидентных прокси после исследования, авторы которого выяснили, что значительная часть программ в ее магазине превращала телевизоры пользователей в узлы прокси-сетей.

Изучив сетевой трафик, авторы исследования обнаружили признаки массового сбора общедоступной информации через такие сети, в том числе данных из профилей LinkedIn. По их мнению, часть сведений могла собираться для обучения моделей искусственного интеллекта. При этом исследователи подчеркивают, что наблюдали лишь небольшую долю всего трафика.

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