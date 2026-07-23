Google запустила новый способ входа в аккаунт и восстановления доступа к нему с помощью видеоселфи. Пользователи, которым стала доступна функция, смогут заранее записать короткое видео, а затем подтвердить личность новой записью, если забудут пароль или лишатся доступа к привычному телефону или компьютеру.

Solen Feyissa, Unsplash

Для настройки функции пользователю потребуется посмотреть в камеру и выполнить несколько предложенных системой движений головой, чтобы лицо попало в кадр с разных ракурсов. Если позднее войти обычным способом не получится, Google предложит записать еще одно видеоселфи и сравнит его с сохраненным. Функцию необходимо настроить заранее, поскольку добавить видео после потери доступа к аккаунту или уже во время его восстановления не получится.

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В Google заявили, что видеоселфи будет храниться в зашифрованном виде и только с согласия пользователя. Запись можно будет удалить через настройки аккаунта, однако окончательное удаление может занять некоторое время, а в целях безопасности Google сможет временно сохранить видео. По умолчанию компания будет использовать его только для входа. Отдельно пользователь сможет разрешить Google применять эти данные для улучшения распознавания лиц, оценки возраста и других способов проверки личности.

Для защиты от подмены Google будет использовать несколько уровней проверки. Система сравнит новое видео с сохраненным и попросит пользователя в реальном времени повернуть голову или выполнить другое простое действие. По утверждению компании, это должно подтвердить, что ролик сняли во время проверки, и затруднить вход с помощью фотографии, готового видео или дипфейка.

По оценке Google, новый способ входа упростит возвращение в аккаунт при потере или краже устройства и одновременно усложнит попытки его захвата мошенниками. Вместе с тем инструмент потребует хранить видеозапись лица в аккаунте, поэтому его запуск вновь поднял вопросы о конфиденциальности и использовании биометрических данных.

Видеоселфи не заменит другие способы входа и восстановления доступа, а дополнит их. Пользователи по-прежнему смогут использовать резервные адреса электронной почты и номера телефонов, доверенные устройства, ключи доступа, контакты для восстановления и двухэтапную аутентификацию. На старте Google открыла новую функцию не во всех регионах и не для всех аккаунтов и устройств. Компания пока не подключила ее к аккаунтам Google Workspace, детским аккаунтам и аккаунтам с включенной Дополнительной защитой.

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