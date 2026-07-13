Крупный бизнес продолжает увеличивать вложения в проекты с защищенными государством условиями, несмотря на общее охлаждение экономики. По данным Минэкономразвития, совокупный объем инвестиций в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по итогам 2025 года достиг 3,7 трлн руб. и вырос за год почти на треть. Непосредственно за 12 месяцев компании вложили в такие проекты около 900 млрд руб.

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Механизм СЗПК позволяет инвесторам на длительный срок закрепить ключевые условия реализации проекта. Государство обязуется не ухудшать для участников соглашения отдельные налоговые, земельные и градостроительные требования, а при соблюдении установленных условий может возместить часть затрат на необходимую инфраструктуру. По оценке министерства, такая защита снижает риски и делает капиталоемкие проекты более предсказуемыми.

Инвестиции по СЗПК растут одновременно с ухудшением общей динамики капиталовложений. После снижения на 2,3% по итогам 2025 года Минэкономразвития ожидает, что в 2026 году общий объем инвестиций сократится еще на 1,5%. Слабее становится и экономическая динамика. В первом квартале снижение ВВП составило 0,3%.

Большая часть проектов по механизму СЗПК связана с добычей полезных ископаемых, перерабатывающей промышленностью, транспортной инфраструктурой, сельским хозяйством и лесопромышленным комплексом. Среди крупнейших инициатив — освоение Баимской рудной зоны на Чукотке, развитие Мурманского транспортного узла, Удоканского медного месторождения и Амурского газохимического комплекса.

В 2026 году портфель соглашений продолжил расширяться. По информации ВЭБ.РФ, в него уже вошли шесть новых проектов в сфере добычи и переработки сырья, энергетики и агропромышленного комплекса.

Эксперты связывают рост интереса к СЗПК сразу с несколькими причинами. После начала снижения ключевой ставки заемное финансирование постепенно дешевеет, а накопленный опыт применения соглашений сделал механизм понятнее для бизнеса. При этом кредиты остаются дорогими, а регуляторная неопределенность сохраняется, поэтому проекты с защищенными условиями выглядят более предсказуемым вариантом для долгосрочных вложений.

Одновременно Минэкономразвития готовит изменения в механизме СЗПК. Ведомство предлагает разрешить регионам самостоятельно инициировать крупные инвестиционные проекты и отбирать инвесторов для их реализации. Вместе с ВЭБ.РФ министерство также обсуждает запуск социальных соглашений. Они позволят бизнесу строить школы, детские сады, поликлиники и другие объекты с последующим возмещением части расходов.



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