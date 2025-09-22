Оборот служб курьерской доставки в России летом 2025-го увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и ГК «Деловые Линии». Количество оплат выросло на 53%, а средний чек поднялся на 22%, достигнув 3 598 руб. Эксперты связывают этот рост с превращением доставки в ключевой элемент розничной торговли. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Основной фактор роста развития сегмента — стремление потребителей экономить время, отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова. «Развитие экспресс-доставки, когда товар приезжает в течение нескольких часов, сделало этот канал конкурентоспособным даже по сравнению с походом в ближайший магазин», — считает она.

Летом спрос формируют дачный сезон и отпуска. Жители загородных домов заказывают продукты для барбекю и садовый инвентарь. Отдыхающие предпочитают делегировать покупки курьерам, чтобы не тратить время на магазины. Полякова отмечает, что это позволяет сохранять привычный комфорт даже вне города.

Рынок активно расширяется в регионы. Так, курьерские службы осваивают малые города и пригороды, где ассортимент традиционной розницы ограничен, делая доставку единственным способом доступа к широкому выбору товаров. Цифровизация платежей упрощает процесс, делая его выгодным для бизнеса и потребителей в отдаленных районах.

В b2b-сегменте рост более умеренный. По данным ГК «Деловые Линии», в июне-августе спрос на доставку от адреса увеличился на 2,5% год к году. Сезонные колебания здесь слабее, в топе грузов — запчасти, комплектующие, промышленное оборудование, инструменты, медицинские товары и одежда. Основные пользователи — крупные компании из ретейла, оптовой торговли и промышленности. География перевозок сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга как отправных точек с получателями в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре и других региональных центрах.

Этот стабильный тренд контрастирует с динамикой потребительского рынка, где эксперименты с новыми форматами преобладают над устоявшимися схемами, отмечают эксперты.

Ранее аналитическая компания Data Insight совместно с Федерацией рестораторов и отельеров провела исследование и выяснила, что доля ресторанов в России с доставкой выросла до 64% в 2025 году. По словам экспертов, это говорит о том, что рынок доставки готовой еды в России вышел на этап зрелости, где эта услуга стала неотъемлемой частью ресторанного бизнеса.