Американская Rainmaker Technology Corporation привлекла $100 млн в раунде серии B. Компания потратит деньги на исследования атмосферных процессов и развитие технологии засеивания облаков, которая должна сделать дополнительное водоснабжение дешевле.

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Rainmaker из калифорнийского Эль-Сегундо разрабатывает технологию засеивания облаков с помощью дронов. Аппараты запускают в зимние штормовые облака, где они распыляют небольшое количество йодида серебра. Его частицы становятся центрами образования кристаллов льда, которые по мере роста выпадают в виде снега или дождя.

Одним из ключевых отличий своего подхода Rainmaker называет возможность измерять эффект каждой операции. С помощью радаров и других систем компания отслеживает осадки и ищет признаки того, что их образование связано именно с проведенным засеиванием.

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В начале 2026 года Rainmaker заявила, что стала первой частной компанией, которой удалось подтвердить эффект засеивания облаков с помощью физических измерений. За четыре месяца специалисты зафиксировали 82 радиолокационных сигнала, которые, по данным компании, указывали на связь между засеиванием и образованием осадков. Rainmaker оценила объем дополнительно выпавшей воды более чем в 145 млн галлонов, или примерно 550 млн литров.

В августе Rainmaker отчиталась о новом эксперименте на Аляске. По данным компании, примерно за три часа в районе города Хомер удалось дополнительно получить около 19 млн галлонов воды. В Rainmaker считают, что этот результат показал заметный рост эффективности технологии.

Большую часть нового финансирования компания намерена направить на расширение исследовательской команды. В нее входят специалисты по атмосферным процессам, радиолокации, спутниковым технологиям и материаловедению. Они будут выяснять, какие облака и в какой момент лучше засеивать, сколько реагента для этого требуется и где должны выпадать осадки, чтобы приносить наибольшую пользу сельскому хозяйству, экосистемам и промышленности.

Rainmaker также планирует поддерживать исследования в национальных лабораториях США и финансировать проекты по модификации погоды в американских университетах.

Компания рассчитывает, что расширение операций позволит заметно снизить стоимость дополнительно получаемой воды. В Rainmaker ожидают, что уже в сезон с ноября 2026 года по апрель 2027 года технология окажется дешевле ряда других способов увеличения водоснабжения, включая опреснение.

Сейчас Rainmaker проводит операции в Юте, Айдахо, Орегоне, Калифорнии и Колорадо. В дальнейшем компания намерена выйти в другие регионы западной части США и начать работу за пределами страны.

Новый раунд прошел на фоне острого дефицита воды на западе США. После зимы 2025–2026 годов снежный покров в регионе оказался на рекордно низком уровне, а запасы воды в водохранилищах бассейна реки Колорадо приблизились к историческим минимумам.

При этом Rainmaker не намерена ограничиваться засеиванием облаков. В будущем компания хочет использовать технологии модификации погоды и для других задач в сельском хозяйстве и управлении земельными ресурсами, в том числе для защиты от града.

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