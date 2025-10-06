За месяц с момента вступления в силу поправок к закону «О связи» количество звонков от кол-центров сократилось на 78%. На 1 октября совершено лишь 1,3 млн звонков по сравнению с 5,9 млн в сентябре. Крупные операторы поддерживают изменения, а кол-центры закрываются один за другим. Такие данные приводит сервис Surveystudio.

Freepik

С 1 сентября вступили в силу новые правила маркировки звонков. Теперь при каждом вызове абоненту передается информация о компании или индивидуальном предпринимателе: наименование и категория вызова. До конца сентября операторы предоставляли ее в льготном режиме в качестве переходного периода для бизнеса.

Согласно статистике Surveystudio, 30 сентября было совершено около 5,9 млн звонков, а 1 октября — лишь 1,3 млн. С этой даты операторы начали взимать плату не только за минуты разговора, но и за инициирование вызова с маркировкой.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что сокращение трафика происходит, если заказчик и кол-центр не могут договориться о стоимости услуг. Если работа кол-центра становится слишком дорогой в контексте исследования, они сокращают охват респондентов. Некоторые заказчики могут согласиться с ценой, и трафик не изменится. Однако средний ценник на звонок вырос из-за маркировки — приблизительно на 0,3 руб. за один маркированный вызов. Это усложняет работу центров обзвона, считает Кусков.

Что говорят операторы

Представитель пресс-службы Т2, оператора мобильной связи, пояснил, что они не получали жалоб от кол-центров. Снижение трафика — естественная реакция рынка на введение тарификации за попытки звонков. Специализированные центры более осознанно подходят к обработке базы обзвона, что улучшает качество коммуникации с респондентами. Представитель Т2 подчеркнул, что закон об обязательной маркировке для юридических лиц не должен иметь исключений.

Представитель «Мегафона» подтвердил тенденцию к сокращению массовых обзвонов с 1 октября по сравнению со средними показателями сентября. Компании стали более ответственно относиться к обзвонам, снижая количество нецелевых звонков и автоматических сбросов. Это соответствует целям нового законодательства, направленного на уменьшение нецелевого трафика звонков.

МТС и «Билайн» отказались от комментариев.

Кто закрылся, а кто продолжает звонить

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» отметила «беспрецедентное падение активности» на рынке телефонной социологии. В конце сентября ассоциация получила минимум 18 заявлений о закрытии кол-центров, которые проводили опросы.

В основном продолжают звонить компании и операторы, которые «технически не готовы к маркировке или сознательно откладывают ее внедрение», уточнил представитель ассоциации. Это увеличивает вероятность массового закрытия кол-центров и почти полной остановки телефонных опросов в октябре.

Что станет с опросами

Президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский отметил, что социологи будут возвращаться к традиционным методам сбора данных, таким как уличные опросы и опросы по месту жительства. Эти методы станут дороже, так как спрос на них не исчезнет, а интервьюеров, способных работать таким образом, почти не осталось. Социологи также будут использовать онлайн-опросы, несмотря на их «нерепрезентативность», которые могут помочь в принятии управленческих решений.

Звоновский считает, что оперативные опросы «исчезнут как вид», а количество «мусорных» опросов увеличится. Он также подчеркнул угрозу для независимых исследований, так как наиболее оперативный инструмент сбора данных исчезает. Это приведет к задержкам в получении данных о состоянии общества.