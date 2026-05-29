Крупнейшие мировые биржевые площадки приступили к созданию инструментов, которые позволят торговать вычислительными ресурсами искусственного интеллекта по той же логике, по которой сегодня торгуют нефтью или золотом. Шанхайская фьючерсная биржа проектирует рынок производных инструментов на ИИ-токены, сообщает Reuters. Американские CME Group и Intercontinental Exchange — владелец Нью-Йоркской фондовой биржи независимо друг от друга заявили о разработке фьючерсных контрактов на аренду GPU.

Когда пользователь вводит запрос в ChatGPT, Claude или любую другую языковую модель, система разбивает текст на небольшие фрагменты — примерно по четыре символа каждый — и обрабатывает их последовательно.

Каждый такой фрагмент и называется токеном. Именно в токенах компании выставляют счета корпоративным клиентам. OpenAI, например, берет $5 за 1 млн токенов на входе и $30 за 1 млн токенов на выходе при работе через API с моделью GPT-5.5. Amazon на своей платформе Bedrock также перешла на тарификацию по токенам.

Рынок GPU — то есть процессоров, на которых непосредственно работает ИИ, — уже достаточно зрел для появления открытых рыночных цен. По данным AI Mining Co., отслеживающей стоимость аренды на 28 площадках и у облачных провайдеров, медианная цена Nvidia H100 варьируется от $1,4 до $4,27 в час в зависимости от маркетплейса, H200 — от $2,34 до $5 в час. За последние семь дней средняя цена H100 держалась в диапазоне $2,79–$3,33.

При этом рынок самих токенов в отличие от рынка GPU до сих пор лишен инфраструктуры для управления ценовыми рисками. Производный инструмент, привязанный к стоимости токенов, позволит компаниям, инвесторам и операторам дата-центров фиксировать стоимость вычислений на будущее, так же, как авиакомпании хеджируют цены на авиакеросин через нефтяные фьючерсы. Именно этот пробел и намерены закрыть биржи.

Инициатива разворачивается на фоне масштабных вложений в ИИ-инфраструктуру. Облачные провайдеры, фонды прямых инвестиций и инфраструктурные игроки вложили сотни миллиардов долларов в строительство дата-центров в расчете на устойчивый рост спроса на вычислительные мощности.

Параллельно формируется новый класс игроков — необлачные провайдеры, которые конкурируют с Oracle, AWS и Google Cloud за контракты с ИИ-компаниями, специализируясь на задачах инференса либо предлагая альтернативу крупным платформам.

Если фьючерсные рынки на GPU и токены сформируются, это изменит экономику ИИ-индустрии структурно. Компании получат инструменты управления волатильностью затрат на вычисления, а биржевые цены на токены станут публичным индикатором стоимости ИИ — аналогом нефтяных котировок для энергетики.

