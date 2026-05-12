Британская поп-певица Дуа Липа подала иск против Samsung Electronics, обвинив компанию в незаконном использовании ее изображения при продвижении телевизоров. Исполнительница требует компенсацию не менее $15 млн.

Иск подали в федеральный суд Калифорнии в пятницу. В документе утверждается, что Samsung разместила фотографию певицы на лицевой стороне картонных коробок с телевизорами, предназначенных для розничной продажи. По версии представителей Липы, у покупателей могло сложиться впечатление, что исполнительница официально поддерживает продукцию бренда.

Речь идет о фотографии под названием Dua Lipa — Behind the Scenes Austin City Limits, 2024. В иске говорится, что певице принадлежат права на снимок, а его использование без разрешения нарушает авторские права, права, связанные с товарным знаком, а также право на коммерческое использование ее образа.

Адвокаты певицы приложили к иску скриншоты публикаций и комментариев в соцсетях. В одном из них пользователь написал, что купил бы телевизор «просто потому, что на нем изображена Дуа». По мнению представителей артистки, такие реакции подтверждают рекламный эффект от использования ее образа.

В иске также утверждается, что Samsung Electronics знала о претензиях еще с июня прошлого года, когда представители певицы потребовали прекратить использование изображения. Однако, по словам адвокатов, компания несколько раз отказалась выполнить это требование.

В Samsung отвергли обвинения в умышленном нарушении прав. В компании заявили, что изображение предоставил сторонний контент-партнер для бесплатного стримингового сервиса Samsung.

«Изображение было использовано только после получения явного подтверждения от контент-партнера о том, что разрешение было получено, в том числе и для розничной упаковки», — заявили в компании.

В Samsung также заявили, что остаются открытыми к «конструктивному урегулированию спора» с командой певицы.

По словам адвокатов Липы, предполагаемое несанкционированное использование ее изображения «привело и продолжает приводить к размыванию» бренда артистки: потребители могут ошибочно решить, что она одобряет продукцию Samsung.

Это не первый случай, когда крупные компании используют образ знаменитостей для привлечения внимания покупателей. Ранее Скарлетт Йоханссон оказалась в центре громкого спора с OpenAI после запуска голосового ассистента Sky для ChatGPT.

Актриса заявила, что голос системы был «пугающе похож» на ее манеру речи, хотя ранее она отказалась сотрудничать с компанией. После резонанса OpenAI приостановила использование голоса Sky.

