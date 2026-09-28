Дубай рассчитывает получить более 35 млрд дирхамов ($9,53 млрд) экономического эффекта от развития сектора здорового долголетия в течение следующего десятилетия. Власти намерены превратить эмират в один из глобальных центров долголетия, велнеса и передовой медицины. Об этом заявил наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ шейх Хамдан бин Мохаммед по итогам первого заседания Dubai Longevity Authority.

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На встрече он утвердил стратегию развития сектора и операционный бюджет ведомства. Стратегия предусматривает рост сектора примерно на 31% в год и охватывает весь цикл — от исследований и клинических испытаний до производства и вывода новых разработок на рынок. Власти рассчитывают сформировать вокруг отрасли экосистему, которая объединит исследования, инвестиции, технологии, компании и регулирование.

Dubai Longevity Authority займется регулированием отрасли и созданием условий для разработки новых методов лечения, профилактических решений и клинических технологий. Ведомство будет формировать правила для безопасного тестирования новых разработок, привлекать международных специалистов и компании, поддерживать перспективные проекты и развивать сотрудничество между участниками рынка.

Под долголетием власти Дубая понимают не только увеличение общей продолжительности жизни, но и продление периода, который человек проводит в хорошем состоянии здоровья. В официальных материалах эмирата для этого используется понятие healthspan — «здоровая продолжительность жизни».

Dubai Longevity Authority создали в июне 2026 года на основании закона №17. Ведомство стало специализированным регулятором в сфере долголетия, велнеса и передовой медицины. Одна из его основных задач — сформировать понятные правила работы для компаний и инвесторов и сделать отрасль более привлекательной для капитала.

Одним из первых проектов Authority станет пилотная программа для компаний, которые смогут тестировать и масштабировать новые решения в контролируемой регуляторной среде. В дальнейшем ведомство намерено расширять международные партнерства, привлекать инвесторов и разрабатывать правила работы с данными и интеллектуальной собственностью.

Дубай намерен создать полноценную отрасль вокруг здорового долголетия — от исследований и клинических испытаний до производства, регулирования и вывода новых медицинских решений на рынок. В ближайшие годы власти рассчитывают расширять сектор, привлекать компании и инвесторов и превращать эмират в площадку для тестирования новых технологий. По оценке властей, развитие этого направления может обеспечить экономике эмирата более 35 млрд дирхамов ($9,53 млрд) за десять лет.

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