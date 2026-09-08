Американская биотехнологическая компания Celularity, работающая в сфере долголетия и регенеративной медицины, договорилась с сингапурской MuseCell Innovations о производстве клеточной продукции в США. Если сотрудничество расширится, совокупные закупки у Celularity за пять лет могут превысить $300 млн, а на предприятии в Нью-Джерси — появиться более 200 высокотехнологичных рабочих мест.

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Celularity и MuseCell Innovations (MCI) намерены наладить в США выпуск Dezawa MuseCells (DMC) — клеточных продуктов на основе особого типа стволовых клеток, известных как MUSE-клетки. Этот тип клеток открыла японский ученый Мари Дезава. Производство планируют разместить на предприятии Celularity во Флорхэм-Парке, штат Нью-Джерси.

Название MUSE образовано от английского Multilineage-Differentiating Stress-Enduring cells — так называют клетки, способные дифференцироваться в разные типы и выдерживать стресс. По данным MuseCell Innovations, их биология и возможности экспериментального применения описаны более чем в 170 рецензируемых научных публикациях, а сами клетки изучались в нескольких клинических исследованиях с участием людей. При этом ни один из упомянутых в релизе продуктов MCI не получил одобрения FDA для медицинского применения.

Celularity называет себя компанией в сфере долголетия и регенеративной медицины. Масштабирование производства MUSE-клеток должно создать базу для дальнейшего развития клеточных разработок, связанных со старением. При этом MUSE-клетки пока остаются экспериментальным инструментом, а продукты MCI не одобрены FDA для медицинского применения.

На первом этапе Celularity займется созданием мощностей для выпуска клеточных продуктов Dezawa MuseCells, соответствующих требованиям MuseCell Innovations. Исходными материалами могут стать прошедшие квалификацию перинатальные ткани, костный мозг или жировая ткань. Производство должно вестись по лицензированной методике Dezawa Method и спецификациям MCI.

Сотрудничество охватывает не только DMC, но и выпуск двух производных продуктов — Dezawa MuseExosomes и Dezawa MuseSecretome. Для каждого предусмотрены собственный производственный процесс, методы аналитического контроля, спецификации и критерии допуска партии к выпуску.

Потенциал более $300 млн

Расширить сотрудничество компании намерены только после успешного завершения первоначального проекта. Тогда в него смогут войти дополнительные продукты и программы.

По оценке MuseCell Innovations, при нынешних рыночных условиях и расширении сотрудничества совокупные закупки у Celularity могут превысить $300 млн в течение следующих пяти лет. В эту сумму входят потенциальные программы за пределами первоначального проекта, поэтому она не является гарантированным объемом заказов или обязательством MCI.

В случае расширения сотрудничества на площадке Celularity во Флорхэм-Парке также может появиться более 200 высокотехнологичных рабочих мест. Компании рассчитывают, что проект потребует специалистов по биопроизводству, контролю качества и инженерии, а также сотрудников вспомогательных подразделений.

Оценки закупок и числа рабочих мест зависят от будущего спроса, состава и стоимости продукции, производственных требований и объемов выпуска, успешной передачи технологии и квалификации процессов, а также сроков и масштабов расширения сотрудничества. Ни одна из них не является обязательством по закупкам или трудоустройству: фактические заказы и число новых рабочих мест могут оказаться ниже прогнозов или не появиться вовсе.

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