Основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале поделился главными принципами своего успеха. По его словам, эти правила он строго соблюдает более 20 лет.

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«Если вы хотите до конца раскрыть свой потенциал и сохранять ясность ума, вам нужно держаться подальше от веществ, вызывающих привыкание», — написал Дуров.

Он заявил, что ключом к его здоровью и продуктивности стало полное воздержание от алкоголя, табака, кофе, лекарств и наркотических веществ на протяжении более 20 лет. Дуров подчеркнул, что кратковременные удовольствия не стоят будущего.

Основатель Telegram сослался на свой пост от 10 октября 2017 года, опубликованный в день его 33-летия. Тогда он перечислил семь вещей, которые исключил из своей жизни: отказ от алкоголя, мяса (кроме рыбы), любых лекарств (за исключением стоматологических процедур), никотина и других наркотических веществ, кофе, черного и зеленого чая, энергетиков (заменяя их травяными чаями), фастфуда, сахара и газированных напитков, а также телевидения и его аналогов.

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Ранее Дуров также рассказывал, что в 2018 году отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы, а в 2019 году практиковал водное голодание, употребляя только воду в течение нескольких дней.

Основатель Telegram также отмечал, что отказ от алкоголя помогает сохранить интуицию и лучше понимать свои потребности. Среди других его рекомендаций — достаточный сон, умеренность в еде, регулярные физические нагрузки, минимизация стресса и жизнь в уединении.

В прошлом месяце Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что почти год не пользуется смартфоном, потому что считает его отвлекающим и видит в нем угрозу приватности. Он признался, что использует телефон только для тестирования обновлений Telegram дважды в неделю.