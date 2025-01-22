Создание бизнеса — нелегкое занятие. Магнат гостиничной индустрии Хо Квон Пинг отмечает одну и ту же черту у тех, кто достигает в этом успеха. Это качество — уверенность в себе, помогло и самому 72-летнему миллионеру достичь высот.

Хо является основателем и исполнительным председателем Banyan Group, гостиничного бизнеса, который насчитывает около 80 курортов и отелей в 22 странах. Компания, акции которой котируются на Сингапурской фондовой бирже, в 2023 году получила доход в размере около $240 млн. Хо также является исполнительным председателем компании по производству продуктов питания и напитков Thai Wah Public Company и председателем-основателем Сингапурского университета менеджмента. Свой успех он приписывает своему упрямству, которое было присуще ему с юных лет.

«Упрямство и уверенность в себе связаны. Если вы не упрямы в какой-то степени… то вы, по сути, будете человеком, не склонным к риску, — сказал Хо. — Вам нужно быть немного упрямым, если вы хотите стать предпринимателем. Вам также потребуется немного уверенности в себе».

Однако между уверенностью и высокомерием существует тонкая грань. Первое качество важно для запуска и ведения бизнеса, а второе может стать «формулой катастрофы», предупреждает Хо.

«Моя жена говорит, что я самый оптимистичный человек, которого она знает, потому что я терплю неудачу во всем, но все равно поднимаюсь и иду дальше — этому способствует уверенность в себе. Но если ее слишком много, она превращается в высокомерие. Так что нужно знать, где проходит граница», — добавил он.

По словам бизнесмена, одна из распространенных ошибок, связанных с гордыней, заключается в том, что предприниматель может «переборщить» или принять на себя чрезмерные риски. В то же время условия в бизнесе не всегда благоприятны.

Хо утверждает, что как предприниматель, человек всегда должен быть готов к худшему, потому что никто не поможет ему, когда дела плохи. Вместо того чтобы думать о том, сколько денег можно заработать, начиная новый проект или бизнес, следует подумать о том, сколько человек можете позволить себе потерять.

«Никогда не поддавайтесь высокомерию и не считайте себя великим, — говорит он. — Я придерживаюсь принципа: создай свой собственный фантастический пиар, но никогда не верь ни единому его слову».

Соучредитель и генеральный директор компании Gecko Robotics Джейк Лусарариан тоже выделяет особую черту, которая присуща людям, которые добиваются успеха. Его стартап создает роботов-скалолазов для выполнения опасных для человека работ. На рассвете компании многие друзья и близкие предпринимателя считали его идею провальной, но он сумел доказать обратное.