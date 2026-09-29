Прием добавки PB125 в течение двух недель улучшил показатели функции эндотелия крупных артерий у людей старшего возраста. Кроме того, у принимавших добавку эти показатели не ухудшились после пяти дней постельного режима, тогда как в группе плацебо заметно снизились.

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PB125 — биологически активная добавка, предназначенная для активации Nrf2 — белка-регулятора, который участвует в клеточной защите от окислительного стресса и управляет работой антиоксидантных систем. Авторы проверяли, сможет ли воздействие на этот механизм улучшить функцию сосудов, которая с возрастом может ухудшаться. Участники ежедневно получали 200 мг PB125 или плацебо в течение двух недель.

В исследовании участвовали 44 человека. 20 молодых взрослых со средним возрастом 27 лет и 24 участника старшего возраста со средним возрастом 67 лет. Их случайным образом распределили в группы PB125 и плацебо. Исследование проводилось по рандомизированной двойной слепой плацебо-контролируемой схеме.

Для оценки состояния крупных сосудов исследователи измеряли поток-зависимую дилатацию (FMD) плечевой и подколенной артерий. Этот показатель отражает, насколько хорошо артерия расширяется при усилении кровотока, и позволяет оценить функцию эндотелия — внутреннего слоя кровеносного сосуда.

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Через две недели у участников старшего возраста, принимавших PB125, FMD плечевой артерии выросла с 2,8% до 3,8%, а подколенной — с 1,5% до 2,3%. У молодых участников прием добавки не привел к статистически значимому улучшению этих показателей.

Затем исследователи проверили, сможет ли PB125 защитить сосуды при резком снижении физической активности. После первых двух недель приема участники старшего возраста еще пять дней соблюдали постельный режим и продолжали получать PB125 или плацебо. В группе плацебо FMD плечевой артерии за это время снизилась примерно на 46%, а подколенной — примерно на 64%. У принимавших PB125 статистически значимого ухудшения этих показателей не произошло.

Отдельный эксперимент провели с молодыми участниками: после первых двух недель приема они еще две недели ходили с обездвиженной ногой и продолжали получать PB125 или плацебо. После иммобилизации функция эндотелия подколенной артерии ухудшилась в группе плацебо, тогда как у принимавших PB125 значимого снижения не обнаружили. При этом сам двухнедельный прием добавки не улучшил показатели функции мелких сосудов ни у молодых, ни у участников старшего возраста.

Авторы считают, что активация Nrf2 потенциально может помочь поддерживать функцию эндотелия крупных сосудов при старении и временном снижении физической активности. Однако в исследовании участвовали всего 44 человека, а прием PB125 изучали в течение нескольких недель. Работа показывает изменения отдельных физиологических показателей, но не позволяет сделать вывод, что добавка предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, продлевает жизнь или замедляет старение.

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