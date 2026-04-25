Приложение Series, позиционирующее себя как социальную сеть нового поколения, объявило о привлечении $5,1 млн в рамках pre-seed раунда. В числе инвесторов — сооснователь Venmo Икрам Магдон-Исмаил, фонд Pear VC, CEO Reddit Стив Хаффман и основатель GPTZero Эдвард Тиан.

Стартап был основан в начале прошлого года студентами Йельского университета Натанео Джонсоном и Шоном Харгроу, которые до сих пор учатся на старших курсах. Компания делает ставку не на классические социальные ленты или алгоритмы рекомендаций, а на коммуникацию через диалог и полностью встроена в iMessage.

Вместо привычного интерфейса пользователи отправляют сообщение на номер Series в iMessage, описывая себя и цель знакомства. В ответ система формирует «репосты» — карусель из 10 карточек с профилями других пользователей с похожими запросами. Каждая карточка содержит фото и описание, а для начала общения достаточно нажать и удерживать изображение: диалог запускается внутри Series без раскрытия номера телефона.

По словам Джонсона, ключевая идея — отказ от скроллинга в пользу общения. Индустрия, по его мнению, движется от графических интерфейсов к разговорным, аналогично тому, как поиск в Google трансформируется под влиянием ChatGPT.

Основатели познакомились в предпринимательском сообществе Йеля, где записывали подкаст с фаундерами и CEO. Именно тогда, по словам Джонсона, они «осознали силу теплых связей» и решили построить продукт, который масштабирует этот эффект с помощью ИИ.

Команда прошла несколько итераций продукта, прежде чем остановилась на текущей концепции. Активный фандрайзинг начался в марте 2025 года — тогда же стартап собрал команду из восьми человек. Первый инвестор появился уже через два дня после публикации вирусного видео в LinkedIn, снятого буквально за одну ночь.

Изначально Series распространялась в университетской среде, но теперь выходит за ее пределы. По данным компании, сервис используют студенты более чем в 750 кампусах, а удержание на 30-й день достигает 82% — выше, чем у раннего Facebook.

Хотя основная аудитория — поколение Z и молодые профессионалы, сценарии использования шире: от деловых знакомств до поиска друзей и даже дейтинга.

Series работает в сегменте, где уже появляются конкуренты, например Boardy AI, также использующий ИИ для деловых связей. Однако ставка на iMessage и отсутствие отдельного приложения выделяют проект на фоне других.

Привлеченные средства пойдут на расширение инженерной команды и развитие продукта. После выпуска из университета основатели планируют остаться на Восточном побережье США — компания уже работает из офиса в Нью-Йорке, что отражает растущий тренд смещения consumer-стартапов из Кремниевой долины в этот регион.

При этом Джонсон и Харгроу не собираются бросать учебу. По словам основателя, совмещать стартап и университет возможно — и именно свободное время становится ресурсом для создания новых проектов.

