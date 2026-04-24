Новый сервис Noscroll предлагает пересмотреть привычку скроллинга: вместо бесконечной ленты пользователь получает краткие уведомления только о действительно значимых событиях.

Идея проекта предельно утилитарна: ИИ-агент просматривает соцсети, новостные сайты и онлайн-сообщения вместо пользователя, а затем отправляет SMS, если происходит что-то важное. «Никакой ленты новостей. Никакого вреда для мозга. Никаких раздражающих сообщений. Просто сигнал», — заявляет сервис.

За стартапом стоит Надав Холландер, бывший технический директор OpenSea. По его словам, идея возникла из личного опыта использования X.

«Это невероятно увлекательно и действительно познавательно, чего вы просто не найдете в обычных СМИ. Но это настолько токсично в культурном плане, и читать это очень неприятно», — отметил он, сравнив потребление контента с «полезным фастфудом», после которого «чувствуешь себя ужасно».

Как работает ИИ-агент

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно отправить SMS боту и затем подключить аккаунт X. Это дает системе доступ к лайкам, закладкам и подпискам — на их основе формируется персональная модель интересов пользователя.

Сервис использует набор готовых моделей искусственного интеллекта, работающих на собственной инфраструктуре компании. Пользователь может в свободной форме указать, какие темы его интересуют, а какие — нет. На этой основе формируется новостной дайджест.

ИИ собирает данные из множества источников — от новостных сайтов и блогов до Reddit, Hacker News и Substack. При необходимости он обращается к научным публикациям и локальным новостям.

Вместо бесконечного скроллинга пользователь получает подборки ссылок с краткими резюме новостей. При желании можно перейти к полному тексту или обсудить новости с ботом — как с обычным ИИ-ассистентом. Также его можно добавить в групповые чаты, включая Telegram.

Отдельная функция — срочные уведомления: если появляется важная новость, бот отправляет SMS немедленно.

Подписка и сценарии использования

Сервис работает по подписке — $9,99 в месяц, при этом доступен бесплатный тестовый период сроком на семь дней. Частоту уведомлений можно настраивать: от еженедельных сводок до нескольких сообщений в день.

Хотя продукт может быть особенно полезен специалистам из технологической индустрии, его применение не ограничено этой сферой. Пользователи отслеживают самые разные темы — от локальной политики до нишевых индустрий и даже открытий ресторанов.

Журналисты используют сервис для мониторинга событий, а соискатели — для отслеживания вакансий и увольнений.

На фоне растущего выгорания от соцсетей появляются альтернативные подходы к потреблению контента. Ранее схожую концепцию предложил сервис Bond.

В отличие от традиционных платформ вроде Instagram*, Bond отказывается от классической новостной ленты: пользователи публикуют «воспоминания», которые исчезают через 24 часа и затем используются для формирования персонализированных рекомендаций офлайн-активностей.

*Instagram — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

