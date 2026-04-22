Соцсети с бесконечной прокруткой все чаще вызывают выгорание, и на этом фоне появляются альтернативы. Сервис Bond делает ставку на противоположную логику: меньше времени в приложении — больше офлайн-активности.

Проект предлагает пользователям публиковать «воспоминания» — фото, видео и аудио о недавних событиях. В отличие от привычных платформ вроде Instagram*, здесь нет классической ленты. Профили представлены в виде кластеров, а истории исчезают из публичного доступа через 24 часа и сохраняются в личном архиве.

Ключевая идея Bond — использовать пользовательские данные как основу для системы искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют опыт пользователя и формируют персонализированные рекомендации для офлайн-активностей. Например, если пользователь часто пишет о любви к вьетнамской кухне, сервис может предложить ближайший ресторан.

По словам CEO Дино Бечировича, чем активнее пользователь делится опытом, тем точнее становятся рекомендации. В идеале сервис должен побуждать пользователя закрыть приложение и переключиться на реальные занятия, а не продолжать «залипать» в экране.

В компании также рассматривают сценарий, при котором пользователи смогут получать доход от своих данных. Речь идет не о прямых выплатах, а о модели лицензирования, в рамках которой архивы «воспоминаний» могут предоставляться сторонним компаниям для обучения ИИ. В таком случае пользователи смогут монетизировать свой контент через участие в системе.

Также рассматривается интеграция с e-commerce: ИИ сможет рекомендовать товары на основе пользовательского опыта, а Bond — зарабатывать на транзакциях.

Компания утверждает, что не будет продавать данные рекламодателям и предоставит пользователям инструменты для полного контроля — от удаления отдельных «воспоминаний» до деактивации аккаунта.

При этом вопросы безопасности остаются открытыми. Бечирович заявил, что сквозное шифрование находится в планах, однако на момент запуска данные «надежно хранятся» в базе.

В команду Bond входят люди, которые ранее разрабатывали крупные приложения для социальных сетей, включая TikTok, Twitter и Facebook*, сообщает компания. Бечирович ранее работал в Kleiner Perkins и Index Ventures, а основатель Bond, исследователь Артур Бражинскас, был одним из руководителей интеграции пользовательских сигналов в Google Gemini.

*Facebook — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

