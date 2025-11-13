В 2025 году на городских торгах в Москве наибольшим покупательским спросом пользовались двухкомнатные квартиры. С начала года на аукционах было реализовано 2 049 квартир, из которых 883 объекта (43%) составили именно двухкомнатные. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные столичного департамента по конкурентной политике.

Распределение проданного жилья:

● двухкомнатные квартиры: 883 ед.;

● однокомнатные квартиры: 570 ед.;

● трехкомнатные квартиры: 534 ед.;

● четырех- и пятикомнатные: оставшиеся 62 ед.

Наибольшей популярностью по расположению в доме пользовалось жилье на втором этаже — было продано 328 таких лотов. Средняя конкурентность на торгах составила 9 претендентов на один лот, при этом конечная цена в среднем на 11% превышала стартовую.

Наиболее востребованной оказалась двухкомнатная квартира площадью 40,4 кв. м в проезде Шелихова — за нее боролись 86 претендентов. Этот лот установил рекорд по конкурентности на городских торгах.

Аналитики отмечают, что устойчивый спрос на двухкомнатные квартиры соответствует общей рыночной тенденции — этот тип жилья оптимально сочетает доступную стоимость и достаточную площадь для комфортного проживания.

Ранее стало известно, что в России растет спрос на «хрущевки». Самая дорогая из них выставлена на продажу в Москве за 28,95 млн руб. Трехкомнатная квартира площадью 58 кв. м расположена в районе Хорошево-Мневники в доме 1963 года постройки, включенном в программу реновации.

Несмотря на высокую цену данного лота, в целом стоимость квадратного метра в «хрущевках» остается в 1,5 раза ниже среднерыночной. При этом за год цены на такое жилье выросли на 16,6%, а спрос увеличился на 26%.

Основные причины популярности «хрущевок» — относительная доступность, возможность приобретения с минимальной кредитной нагрузкой и инвестиционный потенциал для последующей сдачи в аренду.