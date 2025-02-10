В 1975 году дзен-буддийский монах Тит Нат Хан опубликовал книгу «Чудо осознанности». Темы, которые в ней охватываются, такие как важность жизни в настоящем, актуальны и сегодня. Хотя она предлагает полезные советы для новичков, желающих регулярно практиковать медитацию, советы монаха распространяются и на другие способы, с помощью которых люди могут жить более осознанной жизнью.

Осознанность, по определению Нат Хана, — это сохранение сознания живым в текущей реальности. Занятие осознанностью требует активной медитации посредством рассмотрения всего как чуда — от взгляда на облака до простого вдоха и выдоха.

Монах считает, что оставаясь в настоящем, а не ожидая следующего захватывающего события, люди живут активно, а не пассивно. Он отмечает, что если человек бездумно выполняет такие задачи, как мытье посуды и езда на общественном транспорте, он «не живет во времени». «А наше время ограничено», — добавил Нат Хан.

Неспособность присутствовать даже на утомительных задачах означает, что человек чрезмерно сосредоточен на будущем. Это может повлиять на его способность в полной мере переживать моменты, которыми он действительно наслаждается, объяснил монах.

«Подумайте о грусти, которую люди часто испытывают в последний день отпуска, — говорит он. — Часто мы забываем, что жить нужно в первую очередь ради людей вокруг нас».

По словам Нат Хана, люди могут потерять чувство субъектности, когда рассматривают такие вещи, как приготовление пищи для детей или поход на работу, как время для всех остальных, но не свое собственное. Это заставляет человека чувствовать, что у него очень мало времени для себя и он начинает погружаться в переживания.

Даже при плотном рабочем графике человек все равно может практиковать осознанность, если сосредоточится на текущей задаче. «Сосредоточьте свое внимание на работе, будьте бдительны и готовы умело и разумно справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть — это и есть осознанность», — советует монах.

Чтобы продемонстрировать осознанность во время семейного времяпрепровождения, Нат Хан привел пример мужчины по имени Аллен, помогающего своему сыну Джоуи с домашним заданием.

«Когда я помогаю Джоуи с домашним заданием, я пытаюсь найти способы рассматривать его время как свое собственное. Я прохожу с ним его урок, разделяя его присутствие и находя способы быть заинтересованным в том, что мы делаем в это время. Время для него становится моим собственным временем, — сказал Аллен. — Самое замечательное, что теперь у меня неограниченное время для себя!».

Нат Хан заканчивает свою книгу напоминанием о том, что время, которое люди тратят на то, чтобы делать что-то для других, особенно для друзей, семьи и местного сообщества, не является барьером между ними. Именно такие моменты на самом деле делают жизнь осмысленной.

«Сосредоточение на настоящем моменте и превращение самого важного занятия в своей жизни в “превращение человека, стоящего рядом с вами, в счастливого”, будь то ваш ребенок, почтальон или коллега, — это простой, но эффективный способ сделать свою жизнь и жизнь окружающих вас людей более приятной», — объяснил он.

«Мы говорим о социальном служении, служении людям, служении человечеству, служении тем, кто далеко, о помощи в установлении мира во всем мире, но часто мы забываем, что в первую очередь мы должны жить ради людей вокруг нас», — написал Нат Хан.

Он утверждает, что слово «служение» очень огромно. «Давайте сначала вернемся к более скромному масштабу: наши семьи, наши одноклассники, наши друзья, наше собственное сообщество. Мы должны жить для них — ибо если мы не можем жить для них, для кого еще, как мы думаем, мы живем?», — заключает монах.

Люди часто говорят, что ищут свою цель. Они верят, что если найдут ее, жизнь наладится, и опасаются, что без этого все будет потеряно. Врач хосписа Джордан Грумет часто беседует с людьми, которые находятся в критическом состоянии, и видит, как сильно они беспокоятся о выполнении предназначения. Его ответ всегда одинаков: цель не нужно искать — ее нужно создавать.