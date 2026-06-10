Британский телеведущий Джереми Кларксон и его партнерша Лиза Хоган запустили онлайн-площадку Only Farmers для бронирования отдыха и мероприятий на фермах. Проект стартовал две недели назад и должен помочь фермерским хозяйствам зарабатывать на туризме, экскурсиях и частных событиях.

Платформа позволяет владельцам ферм напрямую предлагать туристам проживание, экскурсии, дегустации, сезонные активности, мастер-классы и частные мероприятия. Фермеры смогут работать с клиентами без посредников и сами управлять предложениями на площадке.

Идея проекта принадлежит Лизе Хоган, которая участвовала в разработке бизнес-концепции. На сайте Only Farmers говорится, что сервис поможет пользователям находить фермерские локации и форматы отдыха, которые обычно не попадают в стандартные туристические маршруты.

На первом этапе площадка сосредоточена на британских фермах, но сервис открыт и для гостей из других стран. Создатели рассчитывают привлечь больше внимания к сельскому туризму и вывести фермерские хозяйства на новую аудиторию.

Запуск платформы совпал с выходом пятого сезона «Фермы Кларксона» на Prime Video. В продвижении сервиса участвуют герои шоу, включая Калеба Купера и Лизу Хоган.

Only Farmers стал еще одним бизнес-направлением Кларксона вокруг его фермы Diddly Squat в Оксфордшире. Ранее телеведущий открыл фермерский магазин, развивает паб The Farmer’s Dog и связан с пивоваренным брендом Hawkstone.

Кларксон уже несколько лет строит вокруг фермерства отдельную медийную и коммерческую экосистему. Only Farmers продолжает эту линию: сервис предлагает хозяйствам дополнительный источник дохода за счет туризма, экскурсий и мероприятий.

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