33-летний актер Джон Бойега, сыгравший штурмовика Финна в трилогии блокбастеров, рассказал, что опустошил свой банковский счет практически до нуля, когда ехал на встречу с режиссером Дж. Дж. Абрамсом, чтобы обсудить роль в «Звездных войнах». Бойега был тогда еще неизвестным актером.

После нескольких раундов прослушиваний Абрамс отправил Бойеге письмо с приглашением на встречу, пока режиссер был в Лондоне.

«Я так долго ходил на прослушивания, что мне показалось, будто он немного лишил меня достоинства», — признался Бойега. Поэтому он решил сказать Абрамсу, что занят и находится на художественной выставке.

Когда Абрамс настоял на том, что ему нужно увидеться с Бойегой, чтобы «поговорить о чем-то важном», молодой актер согласился проделать путь через весь город, чтобы встретиться с режиссером.

«Я сказал: “Хорошо, хорошо, я сейчас приеду”». На тот момент у меня было 45 фунтов на счету, — говорит он. — Чтобы добраться до Джей-Джея, мне понадобилось 33 фунта и 83 пенса. Считайте сами».

Когда у него оставалось меньше 20 фунтов, Бойега нервничал, садясь за стол переговоров с режиссером «Миссия невыполнима — 3». Он успокаивал себя тем, что даже если ему откажут, он, по крайней мере, пообедает.

Вместо этого он узнал, что получил роль. Бойега сказал, что «момент застыл», когда он получил новость, изменившую его жизнь, добавив, что «все казалось очень сюрреалистичным». Лоуренс Кэздан, соавтор фильма, был рядом, чтобы поздравить Бойегу.

«Парень, этот фильм изменит твою жизнь», — вспомнил актер слова Кэздана.

Действительно, «Звездные войны» собрали в прокате миллиарды долларов, что помогло актеру получить больше ролей в кино, на телевидении и сцене.

Тратить последние несколько долларов на встречу с Абрамсом оказалось выгодной ставкой. Сообщается, что Бойега заработал от $100 тыс. до $300 тыс. за работу в фильме.